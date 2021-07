Der Blick geht nach vorn

Mannheim. Die Enttäuschung nach den verpassten Play-offs war bei den Bundesliga-Baseballern der Mannheim Tornados riesengroß. „Natürlich war die Niederlage im entscheidenden letzten Spiel gegen Haar superärgerlich“, sagt Peter Engelhardt. „Doch ich habe das abgehakt, wir müssen nach vorn schauen“, betont der Präsident der Wirbelwinde, der sich in den vergangenen Tagen bereits mit den Planungen für die kommende Spielzeit beschäftigt hat.

Für die Tornados stehen jetzt noch die Play-downs an, die der Verband kurzfristig um eine Woche verschoben hat. „Für das erste Juli-Wochenende standen keine Schiedsrichter zur Verfügung“, erzählt Engelhardt. So starten die Tornados erst am Samstag, 10. Juli, 13 Uhr, zu Hause gegen die Ulm Falcons. „Wir hoffen, dass die Sache nach dieser Serie gegessen ist“, sagt Engelhardt. Verlieren die Tornados gegen das Schlusslicht der Südgruppe, das in der regulären Saison kein einziges seiner 28 Spiele gewonnen hat, würden sie gegen den Verlierer des Duells Mainz gegen Tübingen spielen.

Verändertes Team in Play-downs

Unter der Woche wurden bis auf drei Akteure alle ausländischen Spieler verabschiedet. „Sicher ist, dass wir mit Juan Martin weitermachen werden. Ob als Teammanager oder Spielertrainer, das steht noch nicht fest. Es war ja nicht alles schlecht in dieser Runde. Und alle deutschen Spieler im Kader werden wahrscheinlich bleiben“, sagt Engelhardt. „Auch Co-Trainer Ulli Wermuth macht wohl weiter. Es ist wichtig, dass wir ein Stück Konstanz in die sportlichen Strukturen bekommen, um vielleicht 2022 den nächsten Schritt zu gehen.“ bol