Der Blick geht nach oben

Mannheim. Die U 23 des SV Waldhof gilt als Talentschmiede. Das Team von Trainer Oscar Corrochano (Bild) gewann in der abgebrochenen Corona-Saison vier von acht Spielen und schloss die Runde auf Rang sechs ab. Die junge Mannschaft hielt sehr gut mit. Im Sommer haben aber einige Spieler den Club verlassen. David Stjepanovic wechselte zum 1. FC Bruchsal, Nico Kiehren ging zum SV Mehren. Pasqule Marsal schloss sich dem Oberligisten Arminia Ludwigshafen an, Fabio Lo Porto trägt in Zukunft das Trikot des Ligarivalen Fortuna Heddesheim und Dominik Rupcic das Jersey des SV Rülzheim.

Neu bei den Waldhöfern ist Nico Seegert. Der 27-Jährige kam vom SGV Freiberg. „Wir haben uns zudem mit einigen U-19-Spielern verstärkt. Die Jungs sollen den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung machen“, erzählt der SVW-Trainer. In der neuen Waldhof-II-Mannschaft werden damit erneut junge Akteure wie Keeper Luca Pedretti oder Leo Wemhoener, der zuletzt noch bei den A-Junioren der Blau-Schwarzen spielte, dabei sein.

© Berno Nix

„Unsere offizielle Lizenzierung als Jugendleistungszentrum soll am 1. Januar 2022 kommen, deshalb wollen wir schon die Mannschaft so aufbauen, dass sie dann zu diesem Zeitpunkt eine reine U 23 ist“, sagt Corrochano, der aber auch klar macht: „Auszuschließen ist es nicht, dass der eine oder andere Akteur aus dem Regionalligakader hier zum Einsatz kommt, damit er bei uns Spielpraxis sammelt. Dort oben gibt es ja einige Leute, die in einer U-23-Mannschaft spielen könnten.“

Gute Ergebnisse

Nach dem sechsten Tabellenrang in der vergangenen Spielzeit sagt Corrochano: „Eine Platzierung als Saisonziel anzugeben, ist doch sehr schwierig, aber wir haben schon den Anspruch, in der Liga oben mitzuspielen.“

Die Vorbereitung bei den Waldhöfern lief laut des Trainers „durchwachsen“. Die Ergebnisse stimmten aber. Im Juni trotzte der SVW II beispielsweise dem pfälzischen Oberligisten TuS Mechtersheim ein 2:2 ab. Beim FC Arminia Ludwigshafen gewann die Corrochano-Truppe mit 1:0. Ein Freundschaftsspiel gegen FT Kirchheim entschieden die Waldhöfer mit 4:1 für sich. Patrick Hocker, Leo Kuhmann per Doppelpack und ein gegnerisches Eigentor führten zum klaren Testspielsieg.

Für Corrochano sind die Kandidaten für die vorderen Platzierungen die Teams, die auch vor der vergangenen Runde Ambitionen hatten. „Ich denke, der ATSV Mutschelbach, der VfR Mannheim und der SV Spielberg wollen und werden da vorne mitspielen wollen“, sagt der Coach des SVW II. Bild: nix