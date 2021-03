Mannheim. Mit Torhütern und Linksaußen ist das im Fußball so eine Sache, lautet ein gängiges Klischee. Ob da etwas dran ist, weiß am besten jemand wie Dennis Tiano (Bild). Schließlich ist der gebürtige Pfälzer seit Ende 2016 Torwarttrainer beim Fußball-Drittligisten SV Waldhof und hat sich schon als Mittzwanziger der Arbeit mit den Fußball-Keepern verschrieben. Im vergangenen Jahr legte er die UEFA/DFB-Lizenz für Torwart-Trainer ab und gilt damit als absoluter Experte.

Im Waldhof-Podcast „Buwe Gebabbel“ gibt Tiano aber nicht nur Einblicke in seine Arbeit am Alsenweg, sondern erklärt auch, wie er trotz seiner speziellen Vorgeschichte (Kaiserslautern, Darmstadt, Offenbach) beim SVW untergekommen ist und warum die Mannheimer am Samstag gegen Zwickau „zu 1000 Prozent den Bock umstoßen“ werden. Folge 15 des SVW-Podcasts geht am Mittwoch ab 0.00 Uhr online und läuft auf den gängigen Plattformen unter: https://ampl.ink/Vew6G. Anregungen gerne unter: podcast@mamo.de. th (Bild: Pix)