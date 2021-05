Den Tornados helfen nur Siege

Mannheim. Wenn die Mannheim Tornados in der Baseball-Bundesliga-Spielzeit die Play-offs erreichen wollen, müssen Siege gegen eines der derzeitigen Top-4-Team in der Südgruppe her. Am Sonntag hat das Team von Trainer Juan Martin die nächste Chance dafür. Die Mannheimer spielen ab 13 Uhr zweimal bei den Stuttgart Reds.

Mit zwei klaren Erfolgen am vergangenen Wochenende über die Ulm Falcons meldeten sich die Tornados (4:6 Siege) nach zuvor vier Niederlagen in Folge stark zurück. Vor allem das Debüt von Schlagmann Thomas De Wolf verspricht für die nächsten Spiele viel. Die Stuttgarter belegen mit der Bilanz von 7:3 Siegen derzeit den dritten Tabellenrang im Süden und sind der Favorit in den beiden Partien am Sonntag. bol