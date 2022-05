Den Sturzflug endlich stoppen

Ludwigshafen. Nun wird es also doch richtig eng für die Eulen Ludwigshafen. Nach 33 von insgesamt 38 Spielen beträgt der Vorsprung des Handball-Zweitligisten nur noch vier Punkte auf den ersten Abstiegsplatz. Nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge hofft Trainer Michael Biegler, dass seine Mannschaft die Negativserie jetzt endlich zu Hause stoppen kann. Die Eulen treffen am Sonntag, 16 Uhr, in der Friedrich-Ebert-Halle auf den Tabellenneunten VfL Eintracht Hagen.

Nach der 24:28-Niederlage unter der Woche beim TV Hüttenberg klagte Coach Biegler über die hohe Quote der technischen Fehler und die vielen Zeitstrafen. Die große Baustelle ist für den Trainerfuchs, der seit Ostern Coach der Eulen ist, weiter der Angriff. Nach dem Spiel in Hüttenberg klagte Biegler über „Standhandball“ bei seiner Mannschaft. Der Coach probierte zwar einiges aus und Rechtsaußen Pascal Durak spielte in Hüttenberg beispielsweise plötzlich im Rückraum – doch richtig hilfreich war das am Ende dann auch nicht.

Lange Verletztenliste

Linksaußen Jannik Hofmann war in Hüttenberg bester Eulen-Torjäger. © Pix

„Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, vor allem in der Abwehr, leider haben wir das Niveau nach dem Seitenwechsel dann nicht halten können“, befand Linksaußen Jannik Hofmann, der mit neun Treffern bester Eulen-Akteur war.

Gegen Hagen sind die Ludwigshafener am Sonntagnachmittag nur Außenseiter. Vor allem auch weil der Kader weiterhin sehr klein ist. Pascal Bührer, Alexander Falk, Max Haider, Christian Klimek, Jannek Klein, Yessine Meddeb und Jan Remmlinger fallen verletzt aus. Nothelfer Stefan Job kehrt wohl am Sonntag zurück. Auch er konnte gegen Hüttenberg nicht spielen. Eintracht Hagen gewann Anfang Mai mit 31:30 beim Aufstiegsaspiranten Nordhorn, verlor aber zuletzt zu Hause gegen Aue mit 29:32. Auffälligster Eintracht-Spieler war in dieser Saison der Iraner Pouya Norouzinehad im linken Rückraum. bol