Den Schwung mitnehmen

Ludwigshafen. Die Eulen Ludwigshafen wollen ihre Siegesserie in der 2. Handball-Bundesliga ausbauen. Die Pfälzer empfangen am Sonntag, 16 Uhr, bei ihrem Familientag in der heimischen Friedrich-Ebert-Halle den VfL Lübeck-Schwartau.

Neuzugang Sergey Gorpishin hat sich mittlerweile gut eingelebt, der Russe wurde zu Beginn der Saison nach der Verletzung von Christian Klimek verpflichtet. Und wenn Kapitän Maximilian Haider mal eine Verschnaufpause braucht, dann kommt Gorpishin. „Er macht das richtig gut, wir sind mit ihm sehr zufrieden“, lobt Eulen-Trainer Michel Abt den Russen, der beim 26:26-Remis im September in Potsdam sein Saisondebüt für die Eulen gab.

Im Mai hatte Gorpishin Abschied von ZSKA Moskau genommen und war anschließend ohne Mannschaftstraining von den Eulen ins kalte Wasser geworfen worden. „Es war ein bisschen ein Crashkurs, sich von jetzt auf gleich darauf einzustellen. Wie spielt Jan Remmlinger an? Wie macht das Mac-Robin Eisel?“, berichtet der Zwei-Meter-Hüne von seinen Fragen, auf die er Antworten fand.

Für den Familientag öffnet die Halle um 14.30 Uhr. Kinder und Erwachsene können im Foyer der Halle ein kostenlose Spiel- und Unterhaltungsprogramm genießen. bol