Den nächsten Fehlstart vermeiden

Mannheim. Die ersten sieben Spieltage der vergangenen Saison hätte man beim SC Pfingstberg/Hochstätt am liebsten aus dem Gedächtnis gestrichen. Ein mageres Pünktchen hatte die Mannschaft von Trainer Miguel de Mingo damals bis dahin eingesammelt, die rote Laterne der Staffel I leuchtete taghell in der Mallaustraße. „Das wird dieses Jahr nicht mehr passieren“, verspricht der Pfingstberger Coach.„Wir hatten letztes Jahr enormes Verletzungspech und sind der Musik dann hinterhergerannt. Dieses Jahr haben wir am ersten Spieltag mit Ausnahme von den Urlaubern unsere beste Mannschaft am Start.“ In dieser ist mit Giuseppe Mormone ein neuer Führungsspieler eingetroffen. Der 31-Jährige, der bereits in der Landesliga für den SV Waldhof Mannheim II und zuletzt einige Jahre beim SC Rot-Weiß Rheinau in der Kreisliga gegen den Ball getreten hat, soll die junge Pfingstberger Mannschaft nun an die Hand nehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Mit seiner geballten Erfahrung bringt er uns sicher weiter“, verspricht sich de Mingo viel von dem Mittelfeld-Allrounder. Die weiteren Neuzugänge passen in das bisherige Beuteschema des Clubs: junge, ausbaufähige Talente, die das Potenzial besitzen, um in der A-Klasse Akzente zu setzen. In diese Kategorie passen Eyüp Ekici (SC Rot-Weiß Rheinau) und Nico Benzler (SV 98/ 07 Seckenheim). „Zwei Spieler mit Entwicklungspotenzial“, so der SC-Trainer. Reaktiviert werden konnte ferner Steven Kuhnhold, der seine Laufbahn aufgrund diverser Verletzungen (Kreuzbandriss) auf Eis gelegt hatte, nun aber wieder neu angreifen will.

„Wir müssen abwarten, wie sein Knie reagiert und werden ihn langsam heranführen“, sagt de Mingo. Das Quintett der Neuverpflichtungen komplettiert Maximilian Rohr aus der eigenen Jugend. „Das ist ein sehr begabter Spieler. Er wird jetzt erst 18 Jahre alt und daher müssen wir vorsichtig mit ihm umgehen“, erklärt der Pfingstberger Trainer.

Platz vier verpflichtet

Mehr zum Thema SC 08 Reilingen II Neustart macht Hoffnung Mehr erfahren SC RW Rheinau „Die Null muss häufiger stehen“ Mehr erfahren SG Oftersheim Harmonie schon vorhanden Mehr erfahren

Mit ihm steht nach Johannes und Alexander der dritte aus der Rohr-Familie im Kader der Pfingstberger. Wohin die Reise in der kommenden Saison geht – da will sich de Mingo nicht festlegen lassen. Er ist einer, der sein Team nicht gerne in der Favoritenrolle sieht. Platz vier in der Vorsaison verpflichtet jedoch zu einem gewissen Anspruchsdenken. „Ich weiß noch gar nichts über die anderen Mannschaften und wer hier als Favorit gilt“, lässt sich der Spanier nicht aus der Reserve locken. „Wir wollen gerne unter den Top Vier mitmischen. Wenn es am Ende eine Verbesserung zu vergangener Saison ist, dann nehmen wir das gerne mit.“ Dazu muss aber erst einmal der Saisonstart glücken.