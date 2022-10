Den ersten Traum erfüllt

Mannheim/Schwäbisch Hall. Als Marlon Werthmann am Dienstagabend von den Meisterschaftsfeierlichkeiten aus Schwäbisch Hall in seine Heimatstadt Mannheim zurückkehrte, freute sich der 21-jährige am meisten auf sein eigenes Bett. „In den letzten neun Tagen habe ich nur einmal im eigenen Bett geschlafen“, berichtet der gebürtige Mannheimer, der in den ersten Oktobertagen in Sachen American Football eine ganze Menge erlebt hat – und dabei nur Positives.

Am vergangenen Samstag ging für den in der Offensive Line der Schwäbisch Hall Unicorns spielenden Right Guard mit der Nummer 57 dabei schon mal ein Traum in Erfüllung. Nach dem im Vorjahr verlorenen German Bowl gegen die Dresden Monarchs holte sich Werthmann diesmal mit den Unicorns mit einem 44:2-Sieg über die Potsdam Royals die Deutsche Meisterschaft 2022. Während es für die Haller bei der zehnten Finalteilnahme Titel Nummer fünf war, durfte Marlon Werthmann seinen ersten deutschen Meistertitel im American Football bejubeln – und war dabei im Fußballstadion in Frankfurt vor den knapp 10 000 Zuschauern nicht der Einzige mit Mannheimer Wurzeln: Mit Dennis Föllinger und Christian Santos Insua hatte Werthmann schließlich schon in der Jugend der Mannheim Bandits zusammengespielt, die damals noch Rhein-Neckar Bandits hießen.

In London auf dem Prüfstand

„Ich habe es erst geglaubt, als das Spiel vorbei war“, wollte sich Marlon Werthmann trotz der klaren Haller Führung gegen den Finalneuling Potsdam kurz vor Ende noch nicht in Sicherheit wiegen, schließlich hatte er das Stadion in Frankfurt aus dem Vorjahr noch in schlechter Erinnerung. Ein schwaches Schlussviertel gegen Dresden kostete die Unicorns damals noch den Sieg. Mit dem Gewinn des German Bowl lieferten die Unicorns zudem eine perfekte Saison ab, da sie in den zehn Hauptrundenspielen der German Football League, als auch in den drei Play-off-Spielen nur Siege einfuhren.

„Am Montag durften wir uns in Schwäbisch Hall ins Goldene Buch der Stadt eintragen“, genoss Marlon Werthmann den offiziellen Empfang im Haller Rathaus und den feucht fröhlichen Saisonausklang. Dabei hätte der 1,93 Meter große Right Guard, der in Karlsruhe Maschinenbau studiert, die Feierlichkeiten nach dem German Bowl eigentlich verpasst, da dieser ursprünglich bereits am 2. Oktober in Frankfurt hätte steigen sollen, dann aber wegen Terminüberschneidungen mit Spielen der Frankfurter Eintracht auf den 8. Oktober verlegt wurde.

„Am 2. Oktober hätte ich nach dem Spiel dann gleich weiter zum Flughafen fahren müssen, um pünktlich in London zu sein. Das war so jetzt natürlich viel schöner“, lebt Marlon Werthmann derzeit noch einen anderen großen Footballtraum: den von einem Profi-Vertrag in der US-amerikanischen National Football League (NFL).

Corona stoppt College-Pläne

„Ursprünglich wollte ich es über die College-Schiene versuchen, aber das hatte sich wegen der damals geltenden Corona-Beschränkungen zerschlagen“, sagt der Mannheimer, der sich dann umso mehr darüber freute, dass er einer von sieben deutschen Spielern war, die eine Einladung zum sogenannten „NFL International Combine“ am 3./4. Oktober in London erhielten. Damit zählte er zu den insgesamt 44 internationalen Talenten, die sich im Fußballstadion von Tottenham Hotspur den NFL-Scouts präsentieren durften. Ein Weg, der unter anderem schon den Stuttgarter Jakob Johnson (Las Vegas Raiders) in die NFL führte.

„Mir hat dort vor allem gefallen, dass trotz der Konkurrenz so etwas wie ein Teamgefühl entstanden ist und jeder den anderen angefeuert hat“, berichtet Werthmann und ist nun gespannt, welche Post er noch von der NFL bekommen wird. Denn wem das Potenzial für die NFL attestiert wird, der wird zu einem dreimonatigen Trainingslehrgang in die USA eingeladen. Und wer nach dieser Phase immer noch dabei ist, wird für die Saison 2023 tatsächlich einem NFL-Club zugewiesen. Das eigene Bett würde Werthmann dann wohl noch weniger sehen, aber das dürfte der 21-Jährige dann gerne in Kauf nehmen.