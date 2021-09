Dem Primus alles abverlangt

Mannheim. In der Fußball-Verbandsliga ist der SV Waldhof II knapp an einer großen Überraschung vorbeigeschrammt. Spitzenreiter ATSV Mutschelbach rettete am Alsenweg ein Unentschieden und ist nun wieder punktgleich mit dem SV Spielberg an der Tabellenspitze.

SVW II – ATSV Mutschelbach 1:1

„In der zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass Mutschelbach eine Topmannschaft hat. Da muss man auch mal mit einem Punkt zufrieden sein“, sagte Waldhofs U-23-Coach Oscar Corrochano nach einem spannenden Aufeinandertreffen zweier starker Teams. Mutschelbach, mit fünf Siegen aus den ersten fünf Partien angereist, verschlief die erste Halbzeit völlig. Dagegen erwischte Waldhofs Nachwuchs einen Auftakt nach Maß. Malik Mikona spazierte durch die Abwehr der Gäste und vollstreckte zum 1:0 (5.). Der ATSV hatte vor der Pause nur eine gefährliche Aktion, doch Torwart Luca Pedretti hielt gegen Lukas Lindner den Kasten sauber (21.).

Auch Waldhofs Nils Anhölcher (vorne) hatte eine gute Gelegenheit, die Partie zu entscheiden. © Berno Nix

Nach dem Seitenwechsel baute der Gast viel Druck auf, doch der Waldhof verteidigte mit einem starken Pedretti und etwas Glück zunächst alles weg und war bei Kontern stets gefährlich. Volkan Rona (72.) und Anhölcher (80.) vergaben die Entscheidung. In der Schlussphase warf der ATSV noch einmal alles nach vorne, und der eingewechselte Kai Kleinert fand tatsächlich noch die Lücke (83.). Damit rettete er dem Tabellenführer letztlich einen nicht unverdienten Punkt. svw

Gommersdorf – Heddesheim 1:0

Die Fortuna fing gut an, tat sich aber nach starken 15 Minuten ziemlich schwer. Gommersdorf stellte sich immer besser auf die Offensive der Heddesheimer ein und ging nach einer Standardsituation in Front: Jan Baust erzielte im Anschluss an eine Ecke das 1:0 (30.). In der Halbzeitpause stellte Fortuna-Coach Frank Hettrich das Spielsystem um.

„Wir waren vorne einfach zu lethargisch“, befand der Heddesheimer Trainer, der betonte: „Gommersdorf hat einfach gespielt, das aber gut gemacht. Zum Schluss waren sie müde, aber wir konnten das nicht mehr nutzen. Jeder Spieler muss sich hinterfragen, ob er tatsächlich seine 100 Prozent abgerufen hat.“

Die Heddesheimer hatten im zweiten Durchgang ein klares Übergewicht, konnten aber aus der Überlegenheit nichts mehr machen. „Natürlich bin ich nicht zufrieden, wir haben eine große Chance verpasst, oben anzuklopfen. Wenn man die anderen Ergebnisse sieht, ist das sehr schade“, befand der enttäuschte Fortuna-Coach. fvh

Langensteinb. – VfR Mannheim 1:1

Ali Ibrahimaj brachte den VfR mit einem verwandelten Foulelfmeter frühzeitig mit 1:0 (8.) in Führung. Die Rasenspieler konnten in den folgenden Minuten jedoch keinen weiteren Druck auf das Gehäuse der Langensteinbacher erzeugen. Torszenen sahen die 150 Zuschauer zunächst eher selten. Die Langensteinbacher kamen kurz vor dem Pausenpfiff zum Ausgleich. Dominic Riedel nahm einen verunglückten Rückpass der Mannheimer Innenverteidigung dankend an, umspielte VfR-Torwart Marcel Lentz und traf zum 1:1 (44.). In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. SVL-Akteur Pavkovics traf mit einem Distanzschuss den Innenpfosten (56.), während Langensteinbachs Keeper Fuchs wenige Zeigerumdrehungen später einen Kopfball von VfR-Stürmer Benedikt Koep entschärfte (58.). Unterm Strich kann dieses Remis als leistungsgerecht angesehen werden. svl