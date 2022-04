Defensive mit Schwächen

Mannheim. Ein spektakuläres 4:4 erspielte der SC Käfertal am vergangenen Wochenende gegen die DJK Feudenheim in der Fußball-Kreisklasse A II. Ein Resultat, das SCK-Coach Uwe Bertsch Mut macht, aufgrund der Art und Weise, wie es zustande gekommen ist. Das aber auch die Schwachpunkte verrät. Zweimal führte Käfertal gegen eine der besten Abwehrreihen, zweimal musste der SC aber auch einem Rückstand hinterherlaufen.

„Es war mit Sicherheit für die Zuschauer ein sehr attraktives Spiel. Beide Mannschaften haben ihre Qualitäten in der Offensive gezeigt“, fasst Bertsch zusammen. „Für mich war es aber weniger berauschend, vier Gegentore zu kriegen.“ Bei zehn Punkten Rückstand auf Rang zwei sieht Bertsch für sein Team nur noch Außenseiterchancen, um oben noch einmal angreifen zu können. „Wir haben eine starke Moral gezeigt und wollen weiterhin jedes Spiel gewinnen. Man darf aber den Blick für die Realität nicht verlieren. Die Mannschaften vor uns punkten auch alle, es wird schwer, ranzukommen.“

An den Ostertagen, an denen die Kreisklasse A II eigentlich pausiert, wollte Käfertal mit einem Spiel-Doppelpack noch einmal Druck auf die Top Fünf ausüben. Die für Donnerstagabend angesetzte Partie bei der SG 1983 Viernheim könnte aber kurzfristig noch verlegt werden.

Sicher ist jedoch das Spiel an Ostermontag bei der SG Mannheim, die im Hinspiel 3:1 besiegt wurde. „Ich habe damals einen starken Gegner erlebt. Wir haben bis zu diesem Zeitpunkt unser bestes Spiel gezeigt und hatten einen guten Lauf“, erinnert sich Bertsch an den Hinspielerfolg, den er am Montag gerne noch einmal wiederholen möchte. wy