Defensive findet kein Mittel gegen Fellbachs Dreier

Mannheim. Die Basketballer der SG Mannheim haben in ihrem vorletzten Hinrundenspiel in der Regionalliga Südwest eine Niederlage einstecken müssen. Das Team von Coach Peter Eberhardt verlor beim SV Fellbach Flashers deutlich mit 76:95 (41:56). Es war die vierte Saisonniederlage für die SG, die auf den vierten Tabellenplatz abrutschte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir sind leider im ersten Viertel deutlich in Rückstand geraten. Die Mannschaft hat danach zwar gekämpft, aber es ist uns nicht mehr gelungen, ganz nahe heranzukommen“, sagte Eberhardt, der betonte: „Defensiv war das nicht genug. Fellbach hat gerade im ersten Viertel von der Dreierlinie unglaublich gut getroffen und letztlich hochverdient gewonnen. Die Flashers sind eine auf allen Positionen gut besetzte Mannschaft. Sieben Leute haben Dreier geworfen. Das war sehr schwierig für uns. Aber wir hätten in der Defensive härter sein müssen.“

Die SG-Korbjäger starteten eigentlich gut in die Partie und gingen in Führung. Doch dann drehten die Flashers mit Treffern aus der Distanz auf. „Das haben wir einfach nicht gut verteidigt“, sagte Eberhardt. Fellbach lag nach dem ersten Viertel deutlich mit 37:17 (10.) in Front. Die Mannheimer kamen besser in den zweiten Abschnitt und verkürzten bis zur Pause den Rückstand.

Kuppe bester SG-Werfer

Mehr zum Thema Basketball SG dreht nach der Pause auf Mehr erfahren Fußball-Kreisklasse A 2 Duell der Gipfelstürmer Mehr erfahren

Nach dem Seitenwechsel versuchten Albert Kuppe, der mit 24 Punkten bester Werfer der SG war, und seine Teamkollegen weiter alles, um noch einmal ins Spiel zu kommen. Doch Fellbach hielt die Mannheimer auf Distanz. Immer wieder packten die Flashers einen Dreier aus und zogen wieder auf 80:61 (30.) weg. Die SG kam im Schlussviertel noch einmal auf zwölf Punkte heran. Doch letztlich gewannen die Fellbacher mit 19 Zählern Vorsprung, überholten die Mannheimer damit in der Tabelle und kletterten auf Rang drei.

„Wir nehmen die Erkenntnis mit, dass wir vor allem in der Defensive noch eine Schippe drauflegen müssen“, sagte Eberhardt. Die Mannheimer treffen am Sonntag, 15.15 Uhr, zu Hause in der GBG Halle auf die TSG Reutlingen.

SG: Kuppe (24), Kuhn (13), Faller (12), Mcee (11), Curth (10), Almenäs (3), Medo (2), Scheffels (1), Bluhm.