Debüt auf der großen Bühne

Mannheim. Silja Stöhr kann es noch immer nicht so richtig glauben, dass sie vom 12. bis 14. August bei den Junioren-Europameisterschaften starten wird, die während der European Championships in München stattfinden. Damit ist die 14-Jährige von der TG Heddesheim in die Fußstapfen von Elisabeth Seitz getreten, die als 2008 als erste Turnerin aus dem Mannheimer Leistungszentrum für eine JEM nominiert wurde. Die zweite war 2015 Alina Ehret.

Silja Stöhr auf einem ihrer Lieblingsgeräte, dem Schwebebalken. Bei der JEM in ein Finale zu kommen, wäre der Traum der 14-Jährigen Schülerin. © Michael Ruffler/pix

„Wenn mir jemand im Januar gesagt hätte, dass ich im August bei der JEM sein würde, dann hätte ich große Augen gemacht und ihn wohl wie einen Außerirdischen angesehen“, grinst Stöhr. Schließlich konnte sie damals nach sechs Monaten Pause gerade erst wieder mit Aufbautraining beginnen. Ein im Juni 2021 bei ihrem ersten Länderkampf im Nationaltrikot erlittenes Ödem am dritten Lendenwirbel hatte sie ausgebremst. „Drei Monate ging gar nichts, danach war ich hauptsächlich zur Reha“, fühlte sie sich Anfang des Jahres zwar wieder ganz okay, hatte den Fokus aber wegen des großen Rückstandes ganz auf die zweite Jahreshälfte gelegt. „Ich habe mir überhaupt keinen Druck gemacht und an die JEM keinen Gedanken verschwendet.“

Zwei Mal Silber bei der DM

Doch dann ging alles viel schneller als erwartet, erlebte sie eine Reihe völlig unerwarteter Glücksgefühle. Ein erster Test bei der Bundesliga im Mai lief ganz gut, bei den „Deutschen“ im Juni gewann sie sogar schon zwei Silbermedaillen (Barren, Balken) und wurde von Nachwuchsbundestrainerin Claudia Schunk für einen Länderkampf nominiert. „Das war dann ein richtig guter Wettkampf und ich habe erstmals konkret an die München gedacht.“ Wenige Tage danach gehörte sie tatsächlich zum JEM-Team, das ausschließlich aus Baden-Württembergerinnen besteht: der derzeit fraglos besten beiden DTB-Juniorinnen Helen Kevric und Meolie Jauch, dann Marlene Gotthardt (alle drei Stuttgart), Chiara Moiszi (Karlsruhe) – und eben Silja Stöhr ( Mannheim).

Immer im Blickfeld

„Es war sicherlich kein Nachteil, dass Claudia Schunk und ich uns schon lange kennen“, sagt die Neuntklässlerin des Mannheimer Ludwig-Frank-Gymnasiums, die von 2010 bis 2014 bei der TG Heddesheim die ersten Geräteerfahrungen machte. Als Sechsjährige wurde sie dann nach einem Probetraining sofort im Mannheimer Bundesstützpunkt aufgenommen und zuerst von Regina Krauss betreut. Seit 2018 ist sie ein Schützling von Narina Kirakosjan und trainiert mittlerweile 27 Stunden pro Woche. Weil Schunk bis 2017 Chefin im LZ war, hatte sie natürlich auch den Nachwuchs um Stöhr immer im Blick. „Claudia hilft uns auch jetzt noch viel, ist oft in der Halle, schaut sich die Übungen an und gibt uns Tipps“, sind Silja und ihr Heimcoach froh, dass Schunk sozusagen um die Ecke in Altrip wohnt.

„Wir haben damals sofort gesehen, dass sie viel Talent hat“, erinnert sich Kirakosjan an die erste Begegnung mit Stöhr. „Sie ist sehr ehrgeizig, will unbedingt schaffen, was sie sich vorgenommen hat. Aber manchmal muss ich sie auch bremsen. Doch wir haben eine gute Kommunikation, besprechen alles gemeinsam“, schätzt sie das deutlich gewachsene Selbstbewusstsein des jungen Mädchens.

Das sei auch ein Verdienst der Arbeit mit Sportpsychologin Lisa-Maria Schütz. „Silja weiß, weshalb sie in der Halle ist. Sie kommt rein und macht ihr Zeug“, lobt die Trainerin Stöhrs Zielstrebigkeit, die selbst spürt, wie sehr sie von der Zusammenarbeit mit Schütz profitiert. „Ich bin immer sehr nervös, aber ich kann jetzt damit umgehen. Ich stelle mir immer nur das Positive vor, beruhige mich durch richtiges Atmen. Ich brauche aber viel Ruhe, um mich konzentrieren zu können und mag es gar nicht, während eines Wettkampfs angesprochen zu werden. Auch daran habe ich mit Lisa intensiv gearbeitet.“

Auf die Wettkämpfe in München fühlt sie sich gut vorbereitet. Weil sie auch Ersatzturnerin für die Europäischen Olympischen Jugendspiele war, machte sie schon das Trainingslager Mitte Juli mit und ist seit 2. August zur unmittelbaren München-Vorbereitung in Frankfurt. „Es ist anstrengend, aber gut. Was mir nach meiner langen Pause noch etwas fehlt, ist die Ausdauer“, hofft sie, da noch zulegen zu können. Am 8. August geht es direkt nach München, am 12. August ist der Teamwettkampf der Juniorinnen, zwei Tage später finden die Finals statt.

Top Fünf das große Ziel

„Wir sollten in die Top-Ten zu kommen, die Top-Fünf wären unser ganz großes Ziel“, sagt Stöhr. Bestärkt fühlt sie sich durch die Erfolge des EYOF-Trios Kevric, Jauch und Gotthardt, das in Slowenien Team-Silber gewann. Natürlich will Silja auch selbst ihr ganzes Können einbringen und hofft vor allem auf Einsätze an ihren besten Geräten Barren und Balken. „In ein Finale zu kommen wäre ein Traum.“ Daumendrücken werden ihr nicht nur ihre Eltern und die Familie von LZ-Freundin Line Mayer, sondern auch Trainerin Narina Kirakosjan. „Insofern finde ich es sehr schön, dass die JEM in Deutschland stattfindet“, freut sich Stöhr auf viele Fans.

Nach den Wettkämpfen warten weitere Höhepunkte, wie das LZ-Trainingslager am Lago Maggiore. „Jeden Nachmittag ist Freizeit“, will sie dann ihrem Hobby Stand-Up-Paddeling nachgehen. Danach folgt noch ein Woche Familienurlaub auf Gran Canaria, bevor die Vorbereitung auf die Bundesliga beginnt. Schließlich hat die TG Mannheim am 1. Oktober ein Heimspiel.