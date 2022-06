De Mingo verlängert

Mannheim. Der Fußball-A-Ligist SC Pfingstberg/Hochstätt und Trainer Miguel de Mingo gehen gemeinsam in die nächste Saison. Das bestätigte der Trainer auf Nachfrage. „Ich fühle mich sehr wohl. Außerdem sind die Verantwortlichen mit mir zufrieden. Somit stand nichts im Wege, ein Jahr dranzuhängen“, erklärte De Mingo. „Zusätzlich bleibt der Kader fast zusammen, so dass ich eine gesunde Basis habe.“

In der abgelaufenen Runde erreichte der SC Pfingstberg/Hochstätt nach einem katastrophalen Saisonstart mit nur einem Punkt aus den ersten sieben Partien am Ende den vierten Tabellenrang. De Mingo geht damit nach seiner Rückkehr in die vierte Saison in Folge mit dem SC Pfingstberg/Hochstätt. wy