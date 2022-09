Das Ziel sind die Play-offs

Mannheim. „Wir müssen unsere beiden Heimspiele gegen Berlin gewinnen“, blickt Dirk Clauberg, Teammanager der Eishockey-Bundesligadamen der Mad Dogs Mannheim, auf den Saisonstart. Dort stehen am Samstag (19.30 Uhr) und Sonntag (11.45 Uhr) zwei Heimspiele gegen die Eisbären Juniors Berlin in den Nebenhallen der SAP Arena an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir wollen wieder in die Play-offs. Das heißt, wir müssen Berlin und Bergkamen hinter uns lassen“, peilt Clauberg mindestens Platz vier an. In der K.o.-Runde scheiterten die Mad Dogs vergangene Saison nur knapp am ECDC Memmingen. „Memmingen hat sich noch einmal verstärkt und ist für mich der Topfavorit“, sagt Clauberg. Die Fraueneishockey-Bundesliga ist in der Saison 2022/2023 auf nur noch sechs Teams geschrumpft, denn die Frauen der Kölner Haie haben nur für die 2. Liga Nord gemeldet.

Mit Hanna Amort und Fine Raschke kommen gleich zwei Zugänge vom Auftaktgegner Berlin. Raschke kehrt nach nur einer Saison in Berlin nach Mannheim zurück, ist aber noch verletzt. Die beiden Kanadierinnen Megan Forrest (Brown University/Providence/USA) und Brittany Kucera (AIK Stockholm) sowie die junge österreichische Nationalspielerin Lena Artner (EHV Sabres Wien) sind ebenfalls neu, während die Deutsch-Litauerin Klara Müller (HC Klaipeda) wieder nach Litauen zurückgekehrt ist.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Eishockey Adler-Torhüter Brückmann: „In Ordnung ist nicht gut genug“ Mehr erfahren Hockey Besuch von der Spree Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Handball Endlich wieder Spitzenspiel Mehr erfahren

Neben der Kanadierin Brooke Bonsteel und der US-Amerikanerin Laura Lundblad, haben die Mad Dogs im Sturm auch die Zwillingsschwestern Lilli und Luisa Welcke (University of Maine/USA) verloren. „Sie werden nur schwer zu ersetzen sein“, sagt Clauberg. and