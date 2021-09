Das Treppchen im Visier

Mannheim. Larissa Weindorf ist Perfektionistin. Manchmal zu sehr, wie ihr Trainer Helmut Hoffmann findet. Die 19-jährige Mannheimerin vom SV Rheinau ist zudem ehrgeizig. Manchmal zu sehr, wie selbst über sich sagt. Doch gepaart mit einer extrem hohen Konzentrationsfähigkeit sind das genau die Eigenschaften, die eine Sportschützin braucht, um Erfolg zu haben. Eben wie Larissa Weindorf. Sie gewann 2018 bei ihrem internationalen Debüt EM-Gold mit dem deutschen Junior-Team in der Disziplin Luftgewehr, holte 2019 Gold beim World-Cup im Klein-Kaliber-Dreistellungskampf und sicherte bei der EM 2020 Silber mit dem deutschen Luftgewehr-Team. Ende September wartet für die bei der Landespolizei in Pforzheim stationierte Polizeikommissar-Anwärterin die nächste große Herausforderung: die Junioren-WM in Lima/Peru.

Die Fahrkarte für die WM-Premiere schoss sie im Juli bei der 1. Rifle Trophy in München, wo sie im Kreise von Schützinnen aus dem Nationalkader mit internationaler Beteiligung sowohl das Luftgewehr (60 Schuss), als auch den Kleinkaliber-Dreistellungskampf (jeweils 40 Schuss stehen, kniend, liegend) gewann. Ihre Klasse bewies sie mit dreimal Gold und einmal Silber dann auch bei den deutschen Meisterschaften Ende August in München: Wieder war sie im KK-Dreistellungskampf mit 1185 Ringen die Beste, ebenso mit dem Luftgewehr im Einzel (629,4 R.) und mit dem Team (Deutscher Rekord 1868,3 R.). Im KK-Liegendkampf wurde sie mit 0,2 Ringen Rückstand Zweite. Damit holte sie seit 2016 schon acht DM- Medaillen bei den Juniorinnen.

„Ich mag beides, das Luftgewehr vielleicht etwas mehr. Aber auch im abwechslungsreicheren Keinkaliber bin ich an der Weltspitze dran“, hat das Mitglied des Nachwuchs-Bundeskaders 1 keinen absoluten Disziplinfavoriten. „Aber das Luftgewehr war das erste, das mir bei einem Nikolaus-Schießen des SV Rheinau vom leider verstorbenen Vereinstrainer Karl-Heinz Kirchle in den Arm gelegt wurde. Da war ich noch keine elf Jahre alt“, erinnert sich Weindorf an ihre erste Begegnung 2012. Auch wenn damals ihre eigene Sportart noch die Selbstverteidigung war, kannte sie das Schießen schon früh. Denn ihre Familie ist der Dreh- und Angelpunkt des SVR, der Club mit seinem regen Vereinsleben die zweite Familie. „Aber ich bin die einzige Gewehrschützin im Verein, auch mein Vater bevorzugt die Pistole.“

Ausnahmegenehmigung mit elf

Weindorf machte schnell Karriere, startete schon mit elf dank einer Ausnahmegenehmigung des Verbandes bei Meisterschaften und ist seit 2018 im Bundeskader. „Ich bin finalstark. Jedes Mal, wenn ich bisher den Endkampf der besten Acht erreichte, stand ich auch auf dem Treppchen“, profitiert sie von ihrer Stärke, sich am Schießstand in einen Tunnel zu begeben, die Umwelt – auch den großen Lärm bei Bundesliga-Wettkämpfen – auszublenden und sich ganz auf ihre Aufgabe zu konzentrieren. „Ich will auch im Wettkampf meine beste Trainingsleistung abliefern. Ich bin da ziemlich streng mit mir, habe aber gelernt, rationaler mit schlechten Schüssen umzugehen. Früher hat es dann oft in mir gebrodelt, aber jetzt schaue ich nur vorwärts. Ich denke dann: Ich habe ja noch einen Schuss, mach’ es bei dem eben besser.“

Ausbildung bei der Polizei

Überhaupt lässt der Tunnel große Emotionen gar nicht zu. „Auch wenn ich fertig bin und richtig gut war, dauert es immer, bis ich mich freuen kann.“ So auch bei ihrem bislang nachhaltigsten Erlebnis, bei der EM 2018 in Ungarn. „Mein Papa, mein Trainer und auch Zuschauer waren dabei. Mein Ergebnis im Vorkampf war überragend.“ Doch der Höhepunkt folgte beim Team-Event. „Der Wettkampf dauerte von morgens bis abends, war sehr anstrengend. Doch als wir Gold gewonnen hatten, war ein einfach ein tolles Gefühl.“

Etwas Ähnliches würde sie zu gerne auch bei der JWM in Peru erleben, bei der sie vom 27. September bis 9. Oktober eine Dreifach-Chance hat. „Ich bin für die die olympischen Disziplinen 60 Schuss Luftgewehr und Kleinkaliber 3 x 40 qualifiziert, zudem für das Luftgewehr-Team gesetzt.“ Die Erwartungen sind schwierig abzuschätzen. „Es gab lange keine Junior-Wettkämpfe mehr, wir sind während Corona einfach hinten runtergefallen. Aber mein Ziel sind die besten Acht, das ist realistisch.“

Danach wartet nicht nur die Bundesliga, in der sie für den SV Kronau startet, sondern es beginnt in Sachen Ausbildung ein neuer Lebensabschnitt. „Ich wollte immer zur Polizei, weil ich dort – anders als bei der Bundeswehr – auch nach dem Spitzensport einen Beruf habe“, sagt Weindorf, die nicht zuletzt von Olympia 2028 in Los Angeles träumt.