„Das ist der Anspruch, den wir haben“

Mannheim. Zwei Spieltage sind in der neuen Saison der Fußball-Verbandsliga Nordbaden absolviert. Aufsteiger VfL Kurpfalz Neckarau nimmt aber erst am Sonntag, 15 Uhr, den Spielbetrieb in der Liga auf. Und auf das neu formierte Team von Coach Mehmet Öztürk wartet gleich ein Auswärts-Derby bei Fortuna Heddesheim.

„Wir sehen das ganz entspannt, freuen uns in erster Linie auf das erste Spiel in der neuen Liga“, macht der Neckarauer Teammanager Lacky Paschaloglou vor dem Verbandsliga-Debüt klar und bleibt gelassen. „Und Fortuna Heddesheim ist jetzt sicher nicht der Gegner, gegen den wir unbedingt Punkte holen müssen. Aber gut. Wir stehen am Anfang der Runde. Da sind viele Mannschaften – auch die Spitzenteams – eben noch nicht so eingespielt. Das könnte unsere Chance sein.“

VfR in Eppingen gefordert Fortuna Heddesheim belegt derzeit in der Verbandsliga-Tabelle mit drei Punkten den sechsten Platz. Die Neckarauer haben noch kein Spiel absolviert und werden auf Rang 14 geführt. Am vergangenen Sonntag bestritt der spielfreie VfL Kurpfalz noch ein Testspiel. Beim Landesligisten ASC Neuenheim bekamen die Neckarauer eine 1:5-Klatsche. Das Tor erzielte Denews Oswald. Allerdings fehlten beim VfL Kurpfalz einige Akteure. Tabellenführer VfR Mannheim muss am Samstag, 15.30 Uhr beim VfB Eppingen ran. Der SV Waldhof II spielt zeitgleich beim FC Astoria Walldorf II. bol

Im Badischen Pokal feierten die Neckarauer in der vergangenen Woche einen überraschend deutlichen 4:1-Achtelfinalerfolg beim Oberliga-Absteiger 1. FC Bruchsal. „Die werden ja auch oben angesiedelt. Es war schon beeindruckend, was unsere Mannschaft da geleistet hat. Doch Pokal und Liga sind oft verschiedene Dinge. Und mit Fortuna Heddesheim treffen wir auf eine echte Spitzenmannschaft der Verbandsliga“, sagt Paschaloglou.

Fragezeichen hinter Gulde

Personell haben die Neckarauer wohl auch nicht alle Mann an Bord. Ausgerechnet die beiden erfahrenen Offensivspieler Daniel Gulde und Iidris Yildirim sind laut dem Teamchef angeschlagen. „Es kann durchaus sein, dass beide ausfallen. Die Ausgangslage ist leider nicht so gut“, sagt Paschaloglou. Zudem gibt es auch noch einige Urlauber, die erst vor kurzem wieder ins Training eingestiegen sind, und sich erst wieder sortieren müssen“, so der Neckarauer Abteilungsleiter.

Paschaloglou hat die Freizeit seiner Mannschaft unterdessen genutzt und sich in den ersten beiden Spieltagen verschiedene Partien angeschaut. Sein erstes Urteil: „Der VfR Mannheim ist die Übermannschaft, die das starke Niveau auch auf den Platz bringt. Aber die anderen Ergebnisse zeigen, da kann jeder jeden schlagen. Tagesform ist in dieser doch insgesamt ausgeglichenen Liga wohl sehr wichtig. Wenn wir am Sonntag gegen Heddesheim etwas mitnehmen, wäre das eine kleine Überraschung“, sagt Paschaloglou.

Fortuna Heddesheim hat bislang eine Partie in der Verbandsliga absolviert. Die Mannschaft von Chefcoach Steffen Kohl gewann zu Hause gegen die TSG 62/09 Weinheim mit 2:1. Mit dem Ergebnis war der Trainer zufrieden. Mit der Leistung seiner Truppe in der zweiten Hälfte dagegen gar nicht. „Wir haben noch viel Luft nach oben“, findet Kohl vor dem nächsten Derby seiner Elf gegen Neuling Neckarau. „Ich habe den VfL Kurpfalz noch nicht gesehen, aber ich denke, dass ist ein Team, das eher so zur unteren Hälfte der Tabelle gezählt wird. Aber unterschätzen wollen wir sie natürlich nicht.“ Kohl denkt vor allem an die Spieler wie Gulde oder Yildirim. „Das sind robuste Typen, die einem das Leben schwer machen können“, sag der Heddesheimer Coach und betont: „Und mit Osaigbovo Clemens haben sie einen guten Torwart im Kader.“

Eric Schaaf, der in der Pause neu vom Ligakonkurrenten VfR Mannheim kam, wird wegen Urlaub gegen Neckarau noch fehlen. Richtig weh tut den Heddesheimern der wohl lange Ausfall von Torhüter Dennis Broll. „Er ist mittlerweile am Knie operiert worden. Wir dachten anfangs , es wäre nur eine leichte Verletzung. Aber es hat sich dann doch als ernstere Sache herausgestellt“, erklärt der Fortuna-Coach.

Der Ersatz steht schon fest. „Wir konnten Steven Stattmüller, der seit längerer Zeit nicht mehr gespielt hatte, für die sechs bis acht Wochen zu einer Rückkehr überreden. Und er hat seine Sache gegen Weinheim auch wirklich gut gemacht“, sagt Kohl. Die Heddesheimer gehen laut ihrem Trainer in die Partie am Sonntag, um alle drei Punkte zu holen. „Das ist der Anspruch, den wir in einer Heimbegegnung gegen einen Aufsteiger einfach haben müssen“, sagt der Fortuna-Coach.