Das Final Four soll es sein

Mannheim. In der vergangenen Saison blieb dem Hockey-Bundesligisten Mannheimer HC beim Final Four auf eigener Anlage der Einzug ins Finale knapp versagt. Als Stammgast bei den letzten Endrunden überrascht die Zielsetzung der Blau-Weiß-Roten für die am Sonntag (14 Uhr) beim Club an der Alster Hamburg beginnende Bundesligasaison daher nicht. Das Final Four soll es dann schon wieder sein. „Die Mannschaft hat sich gegenüber der Vorsaison kaum verändert“, sieht MHC-Cheftrainer Andreu Enrich keinerlei Grund, die Ansprüche geringer anzusiedeln.

Zwei Brüderpaare

Neu sind Peer Hinrichs und Marius Leser aus der eigenen Jugend. Mit U-18-Europameister Peer Hinrichs steht nun neben Danny und Tino Nguyen ein weiteres Brüderpaar im Bundesligakader des MHC, ist Peer doch der jüngere Bruder von Nationalspieler Teo Hinrichs. Auch die Abgänge halten sich beim Meister von 2017 deutlich in Grenzen, denn während Luis Knisel den Club vom Neckarplatt in Richtung Österreich verlassen hat, befindet sich Philipp Huber auf einem längeren Aufenthalt in den USA.

So richtig aus dem Vollen können die MHC-Herren am Sonntag in Hamburg aber nicht schöpfen, denn mit Justus Weigand wird wohl nur einer der beiden Olympiateilnehmer an der Waterkant spielen können. Hinter dem Einsatz von Linus Müller steht ein verletzungsbedingtes Fragezeichen, auch Teo Hinrichs ist fraglich.

„Alexander Schöllkopf hat sich in Krefeld ein Muskelfaserriss zugezogen“, bestätigt Co-Trainer Peter Maschke den Ausfall des ehemaligen Nationalspielers. Beim Ligacup-Finalturnier in Krefeld war für die Blau-Weiß-Roten zuletzt durchaus mehr drin als Rang vier, doch nach dem 2:1-Viertelfinalsieg gegen den Aufsteiger Düsseldorfer HC setzte es im Halbfinale gegen den Harvestehuder THC eine Niederlage.

Auch im Spiel um Platz drei gegen den Berliner HC wäre mehr möglich gewesen, doch Raphael Hartkopfs 1:0 reichte nicht, um das kleine Finale zu gewinnen, denn im Schlussviertel holte sich der BHC den 2:1-Sieg. „Trotzdem war der Ligacup eine gute Einstimmung auf den Ligamodus“, meint Maschke. and