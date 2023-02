Darum ist Forsell Schefvert für die Löwen unersetzbar

Mannheim. Olle Forsell Schefvert lebt zwar gerade zwischen den Welten. Aber er ist auch in beiden mittendrin. Sogar als Hauptdarsteller. Was seine Auftritte nur noch umso bemerkenswerter macht. Am Mittwochabend stand der Handballer beim 40:29-Sieg der Rhein-Neckar Löwen bei GWD Minden auf dem Feld und zeigte einmal mehr eine tadellose Leistung, am nächsten Tag ging es für ihn mit dem Flugzeug gleich wieder in die schwedische Heimat. Vor knapp einer Woche wurde dort seine Tochter Lilli geboren, nun soll die Kleine zusammen mit Mama und Papa nach Deutschland kommen. „Aber das geht nur, wenn wir einen Ausweis haben“, berichtet Forsell Schefvert, der sich am Freitag und Samstag also nicht erholen konnte, sondern Behördengänge in der Heimat erledigen musste – und am Montag wieder zum Training beim badischen Bundesligisten erwartet wird.

Keine Frage: Der 29-Jährige durchlebt gerade eine stressige, eine intensive und eine aufregende Zeit. Aber auch eine, die nicht nur wegen des privaten Glücks in guter Erinnerung bleiben wird. Anfang Januar wurde der Rückraumspieler nicht nur erstmals für die schwedische Nationalmannschaft nominiert, sondern stand auch gleich bei einer Heim-WM auf dem Feld. „Das kam ein wenig überraschend für mich, ich war darauf nicht vorbereitet. Aber die Weltmeisterschaft hat Spaß gemacht“, sagt Forsell Schefvert, der gegen WM-Ende immer enger in Kontakt zu seiner Frau stand. Schließlich war Lilli im Anmarsch – und kam dann auch mit ein wenig Verspätung zur Welt. Aber immer noch pünktlich genug, um Papa ein wenig zu trösten. Denn die WM ging für Schweden als Vierter sehr unglücklich zu Ende. „Es ist ärgerlich, wenn man ausgerechnet die letzten beiden Spiele verliert“, meint der 29-Jährige mit Blick auf das Halbfinale und das Spiel um den dritten Platz: „Anderseits sind wir auf Frankreich und Spanien getroffen. Das kann gegen diese Mannschaften passieren.“

Nichts wurde es also mit Edelmetall, dafür kann der Rechtshänder aber in dieser Saison noch etwas mit den Löwen gewinnen. In der Liga liegen die Mannheimer nur zwei Minuspunkte hinter Spitzenreiter Füchse Berlin, im Pokal haben sie das Halbfinale erreicht. Kurzum: Es läuft überragend beim zweifachen deutschen Meister, was wiederum auch an Forsell Schefvert liegt.

Zu sehen war das erneut in Minden, wie Trainer Sebastian Hinze herausstellt: „Wir haben in der Abwehr in den ersten 20 Minuten keinen Zugriff, führen aber trotzdem mit drei, vier Toren.“ Und warum? „Weil Olle uns mit drei Steals dreimal den Ball gewinnt. Er geht in seiner Rolle in der Abwehr und als Organisator des Tempospiels auf, übernimmt ein hohes Maß an Führung und ist als Typ unfassbar wichtig für diese Mannschaft.“

Kapitän Patrick Groetzki schließt sich diesem Urteil nicht nur an, sondern geht noch einen Schritt weiter. „Olle ist einer unserer wertvollsten Spieler, vielleicht sogar der wertvollste“, beginnt die Lobeshymne des Kapitäns, der seit 2007 bei den Löwen spielt. Sein Wort hat also Gewicht. Weil er genau einschätzen kann, welche Bedeutung ein Spieler hat. Und bei Forsell Schefvert spricht er vom „besten Neuzugang der Löwen in den vergangenen zehn Jahren. Er spielt clever in Abwehr und Angriff und würde jeder Mannschaft auf der ganzen Welt gut tun. Wir haben das Glück, dass er bei uns spielt – und das ist hoffentlich noch lange so.“

Momentan brauchen die Löwen diesen Schweden sogar mehr denn je. Weil Halil Jaganjac bis Saisonende ausfällt, lastet umso mehr Verantwortung auf Forsell Schefverts Schultern im Mittelblock. Noch dazu hilft der 29-Jährige immer wieder im Angriff aus, um auch da das Fehlen von Jaganjac zu kompensieren. „Ich werde wahrscheinlich nie acht oder zehn Tore machen“, sagt Mannschaftsspieler Forsell Schefvert. Doch dass man den Wert eines Spielers nicht nur daran messen kann, zeigt sich ja gerade bei ihm.