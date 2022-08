Darum feiert der TV Käfertal

Brettorf. Die Krönung mit dem Deutschen Meistertitel ist den Faustballern des TV Käfertal zwar verwehrt geblieben, dennoch stand am Ende einer herausragenden Saison die verdiente Vizemeisterschaft und die beste Platzierung in der Faustball-Bundesliga bisher zu Buche. Im Endspiel in Brettorf boten die Mannheimer am Sonntag dem Abonnementmeister TSV Pfungstadt lange Zeit Paroli und mussten sich

...