Damboer erwartet bis zu 1000 Zuschauer

Mannheim. Es ist der Nationalsport in Thailand: Muay Thai – Thaiboxen. Die besten Kämpfer aus der Region messen sich in dieser Kampfsportart oder im K1, einer abgeschwächten Form des Muay Thai, bei der Fight Night unter dem Motto „Here to stay“ am Samstag ab 19 Uhr in der GBG Halle in der Neckarstadt-Ost.

Erster Kampf um 19 Uhr Die GBG Halle, August-Kuhn-Straße 35, wird für die Fight Night um 18 Uhr geöffnet. Beginn ist um 19 Uhr. Karten gibt es zum Preis zwischen 36 Euro (Tribüne) und 46 Euro (Ringside) an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter der Adresse www.fight-night-mannheim.com cg

Boxen, Treten mit dem Schienbein, Knie- und Ellenbogentechniken, Clinchen und Klammern, Festhalten des gegnerischen Beins mit Folgetechnik: All das gehört zum Muay Thai – und macht es damit zu einer der härtesten Kampfsportarten überhaupt. Beim K1 ist das Clinchen, Klammern und die Ellenbogentechnik hingegen verboten.

Auch in der Rhein-Neckar-Region wird dieser Sport trainiert – und zwar so intensiv, dass die Fight Night in Mannheim inzwischen schon zum 15. Mal ausgerichtet wird. „Ich hoffe auf 800 bis 1000 Zuschauer. Wir werden jedenfalls starke Leute kämpfen lassen“, sagt Michael Damboer von den ausrichtenden Thai-Bombs Mannheim.

Zeitplan wird noch festgezurrt

Die genaue Anzahl der Kämpfe sowie der Zeitplan für den Abend werden erst im Laufe der Woche feststehen. Aus Erfahrung weiß Damboer, dass nicht alle geplanten Kämpfe aufgrund von Erkrankungen stattfinden werden. „Am Ende werden es zwischen zehn und 15 Kämpfe sein“, sagt er. Der Grund für diese Unwägbarkeit: Die Kämpfer stünden voll im Training und seien dadurch anfälliger für eine Erkältung oder Grippe.

Damboer hebt den Kampf des Heidelbergers Carlos Guerreira gegen Paolo d’Antoni vom Studio 68 Heddesheim hervor. Das Duell in der Klasse bis 67 Kilogramm sei der Höhepunkt des Abends. Laut der Ankündigung wird es mehrere Duelle zwischen Kämpfern aus Ludwigshafen und Bayern geben: So wird Mario Benz (Fuchs Sport Ludwigshafen) gegen Michael Fürstler (Sugrib Gym Kaufbeuren) in den Ring steigen. Kevin Mayer (ebenfalls Fuchs Sport) trifft auf Gino Otto (Diamond Gym Würzburg).

Muay Thai oder K1 sind längst nicht mehr nur etwas für Männer. So treten in der GBG Halle in einem Vier-Frauen-Turnier die stärksten Kämpferinnen in der Klasse bis 56 Kilogramm im Muay Thai gegeneinander an. Mit dabei von den ausrichtenden Thai-Bombs ist Sarah König. Im K1 trifft Alessia Amato von den Black Scorpions Mannheim auf Maria Souliew vom Falcon Fighter Team aus Schwalm-Eder. Die Mannheimerin ist zwar erst 17 Jahre alt, gehört aber bereits zu den stärksten Kämpferinnen in ihrer Gewichtsklasse und hält viele Titel. cg