Dalmus’ Reise in die Vergangenheit

Viernheim. Für Ralf Dalmus und Claus Bopp, Trainer-Gespann beim Fußball-A-Ligisten SG 1983 Viernheim, ist der kommende Spieltag eine Reise in die Vergangenheit. Bis Oktober 2019 standen die beiden in Diensten des SC Käfertal, dem nächsten Gegner der Südhessen. „Es ist mein alter Verein und da ist man schon anders motiviert“, gesteht Dalmus. Vier Punkte aus drei Spielen hat sein Team bislang eingefahren – das genügt für Rang sieben. „Ich bin mit der Einstellung der Mannschaft sehr zufrieden. Die Niederlage gegen die DJK Feudenheim (0:1, Anm. d. Red.) haben wir uns selbst zuzuschreiben“, zeigt sich Dalmus kritisch.

Käfertals holpriger Start

Während die SG 1983 Viernheim weitgehend im Soll läuft, verlief für den von einigen als Titel-Mitfavoriten angesehenen SC Käfertal der Auftakt etwas holprig. Nach zwei Startniederlagen landeten die ersten Punkte erst am dritten Spieltag mit einem 3:2 bei der TSG Lützelsachsen II auf dem Konto der Käfertaler. „Natürlich wollten wir mehr Punkte aus den ersten Spielen mitnehmen. Das ist nicht geglückt, aber nach der knappen Niederlage gegen Heddesheim II hat sich meine Mannschaft gegen Lützelsachsen II jetzt wieder gefangen“, sagt SC-Trainer Uwe Bertsch, will aber dennoch die ersten Partien der neuen Saison nicht überbewerten.

SG-Trainer Ralf Dalmus ist mit der Viernheimer Ausbeute zufrieden. © Nix

Insbesondere in Richtung eigener Torgefährlichkeit ist zuletzt der Fokus gerichtet worden, zudem soll mehr an der Null vor dem eigenen Tor gearbeitet werden. Mit der SG Viernheim erwartet Bertsch eine harte Nuss: „Sie haben einen sehr guten Saisonstart hingelegt, Schriesheim geschlagen und gegen die DJK Feudenheim nur knapp verloren. Ich gehe davon aus, dass wir auf einen hochmotivierten Gegner treffen“, wagt Bertsch eine Einschätzung und will vor allem den Schwung aus dem jüngsten Sieg gegen Lützelsachsen II mitnehmen. Dass die Partie für das erste Saisondrittel bereits richtungsweisend sein könnte, verneint Bertsch.

„Viele Mannschaften hatten zuletzt oder haben immer noch mit Urlaubern und sehr vielen Verletzten zu kämpfen. Und wenn man sieht, dass es in den ersten Spielen schon einige Überraschungen gegeben hat, dann kann man schon sagen, dass es noch etwas dauert, bis in der Liga die Richtung angezeigt wird.“

Auf der Ausfallliste stehen beim SC Käfertal für Sonntag mit Lucas Böhm, Adrian Sahiti, Andy Schrötter, Atahan Acar, Friedrich Höhnle, Hammeth Sabra, Kurt Schick und Omar Battaglini gleich acht Spieler, „die auch in der ersten Elf stehen könnten“, so Bertsch. wy