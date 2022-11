Dämpfer im Spitzenspiel

Mannheim. Mit einem gemeinsamen Mittagessen in der heimischen Vereinsgaststätte stimmten sich die Spieler des TSV Schönau auf das Spitzenspiel gegen den formstarken SG Mannheim ein: „Solche besonderen Zusammenkünfte gehören einfach dazu und fördern die mannschaftliche Geschlossenheit“, unterstrich Schönaus sportlicher Leiter Roberto DeSimone die Bedeutung des besonderen Rituals am letzten Heimspiel eines jeden Monats. Schönau, das bisher als Überraschungsteam der Kreisklasse A, Staffel II gilt, definiert sich schließlich nicht zuletzt über mannschaftliche Geschlossenheit und wird auch von der Konkurrenz anerkennend als „verschworener Haufen“ wahrgenommen, dessen Siegesserie den Aufsteiger sogar auf den zweiten Tabellenplatz spülte. Am Sonntagnachmittag verhalfen gegen die überlegene SG Croatia Mannheim jedoch auch die leckeren Spaghetti mit Tomatensoße nicht zum Sieg. Nach 90 Minuten setzte sich die SG verdient, in der Höhe jedoch etwas zu deutlich mit 4:1 (1:1) durch.

„Irgendwann musste es ja einen Dämpfer geben. Diesen haben wir jetzt gegen die Croatia kassiert“, sah DeSimone in der Niederlage allerdings keinen Beinbruch. „Wir haben erneut guten Fußball gespielt“, sah der Sportchef etwa wie Emirhan Yücel (33.) die SG-Führung durch Stefan Savic (18.) ausglich. „Aber der Gegner konnte dagegengehalten und hat aufgrund der besseren Chancenverwertung verdient gewinnen.“

Torsten Baum, erster Vorsitzender des TSV Schönau, bewertete die Gesamtsituation ähnlich und verwies auf die Situation vor sechs Jahren: „Damals mussten wir neu starten und dem Verein wieder Leben einhauchen“, blickte Baum auf die schwierige Zeit zurück, aus der Schönau auch Lehren gezogen hat: „Wir haben mit Spielern aus der eigenen Jugend eine neue Mannschaft gebildet, die praktisch unentgeltlich für den Verein spielte. Bei uns steht vor allem Identifikation im Vordergrund,“ ist Baum stolz auf die positive Entwicklung.

Die Niederlage im Topspiel gegen den neuen Tabellenzweiten tat auch dem ersten Vorsitzenden des TSV weh, doch am Ende respektierte Baum die Leistung des Gegners, der nach dem 1:1-Halbzeitstand durch die Treffer von Nikola Dominkovic (68.), Josip Kalaica (88.) und erneut Dominkovic (90.) davonzog.

Entsprechend feierte die SG mit Ihrem Anhang, der Höhenflug ist anscheinend noch lange nicht beendet: „Wir haben die Partie aufgrund der zweiten Halbzeit zurecht für uns entschieden“, zeigte sich SG-Torhüter Sinisa Tadic zufrieden und hob die geschlossene Mannschaftsleistung hervor. Gegen einen möglichen Aufstieg hätte der Schlussmann der Croatias nichts einzuwenden: „Wenn wir am Ende oben stehen, nehmen wir das gerne mit.“ mok