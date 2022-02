Leutershausen. Im ersten Heimspiel des neuen Handball-Jahres will Handball-Drittligist SG Leutershausen nach der klarem Niederlage bei der SG Pforzheim/Eutingen eine Reaktion zeigen. „Wenn wir da oben bleiben wollen, dann müssen wir gegen Haßloch anders auftreten als in der zweiten Halbzeit bei der SG”, blickt Linksaußen Jonathan Scholz auf die Aufgabe am Samstag (19.30 Uhr) in der Heinrich-Beck-Halle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Partie gegen die TSG Haßloch ist das erste Spiel auf heimischem Parkett seit Jahresbeginn, auf das nicht nur die Fans heiß sein werden, sondern auch die Mannschaft des Tabellenzweiten. Rechtsaußen Lucas Bauer bringt es auf den Punkt: „Definitiv sind wir heiß. Wer nach so einer Niederlage nicht heiß ist, macht was falsch. Wir wollen in die Aufstiegsrunde und das bestmögliche Ergebnis rausholen. Da zählt nur ein Sieg.”

Bruder-Duell Bitz gegen Bitz

Ein Ausrufezeichen setzten die Pfälzer vergangenes Wochenende mit dem Sieg gegen Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen II. „Die TSG Haßloch hat einen sehr durchschlagskräftigen Rückraum und im Tor steht mit Marco Bitz einer der besten Keeper der Liga“, unterstreicht Bauer die Stärken des kommenden Gegners. Heißt im Umkehrschluss: Die Abwehr ist gefordert, den Rückraum in den Griff zu bekommen. Gleichzeitig muss die Chancenverwertung besser sein als zuletzt und der Bruder von SGL-Spielmacher Kevin Bitz bezwungen werden. „So ein Spiel wie gegen Pforzheim hat man immer mal wieder. Da machen wir uns keine Sorgen”, sagt Bauer. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2