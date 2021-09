Cross-Lauf bei der MTG

Mannheim. Trotz der Corona-Pandemie bekommen die Läufer in der Region vor dem Feudenheimer Herbstlauf am 16. Oktober eine weitere Gelegenheit, um ihre Form Richtung Jahresende zu testen. So ist der Triathlon-Abteilung der MTG Mannheim mit dem „Monnem Cross Lauf“ ein höchst erfolgreiches Format gelungen, das am 25. September seine dritte Auflage erlebt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf den Grünanlagen rund um das Michael-Hoffmann-Stadion im Pfeifferswörth sind zwei Strecken ausgeschrieben: sechs Kilometer für weniger Geübte, zwölf Kilometer für ein ambitioniertes Feld. Der Nachwuchs kommt ebenfalls zum Zug: eine Runde à zwei Kilometer für die U 14 und vier Kilometer für die U 16. Der Kurs wird durch einfache Hindernisse crosstauglich gemacht. Das Kinderhospiz Sterntaler organisiert zudem einen virtuellen Spendenlauf.

Anmeldungen erfolgen vorzugsweise online oder aber am Veranstaltungstag während der Startnummernausgabe (10 bis 11.30 Uhr). Der erste Startschuss fällt um 12 Uhr (U 14, U 16, 6 km), der zweite um 12.05 Uhr (12 km). sd