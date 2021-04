Craft meldet sich zurück

Neubrandenburg. Im Kampf um ein Ticket für die Olympischen Spiele hat Shanice Craft (Bild) sehr gute Karten. Beim Abendsportfest in Neubrandenburg knackte die 27-jährige Diskuswerferin am Mittwoch die Norm für die Sommerspiele in Tokio. Mit 63,75 Metern belegte Craft, die zu dieser Saison von ihrem Heimatverein MTG Mannheim zum SV Halle wechselte, Rang zwei. Die für den Saisonhöhepunkt geforderte Weite übertraf sie um 25 Zentimeter, den Sieg musste Craft allerdings der bärenstarken Kristin Pudenz (SC Potsdam/66,27 m) überlassen.

In der Heimat freute sich Michael Manke-Reimers mit der Athletin, die er zusammen mit seiner Frau Iris in die Weltspitze geführt hatte: „Endlich ist Shanice nach einer langen Durststrecke wieder vorn mit dabei. Alle Wehwehchen sind ausgeheilt“, sagte Michael Manke-Reimers. „Mit ihrem Wechsel nach Halle hat sie alles richtig gemacht.“

Da für die Olympia-Nominierung vorrangig die Leistungen nach dem 1. Dezember 2020 berücksichtigt werden, schob sich Craft im nationalen Qualifikations-Ranking ebenfalls auf Platz zwei. Damit meldet sich die 27-Jährige stark zurück, zuletzt hatte die dreifache EM-Bronzemedaillengewinnerin (2014, 2016, 2018) verletzungsbedingt nicht an ihre Topleistungen anknüpfen können. cr