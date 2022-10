Couragiert zum ersten Sieg

MANNHEIM. Die Tischtennis-Herren der DJK Käfertal/Vogelstang haben ihr Auswärtsspiel beim TTV Heidelberg gewonnen und damit ihren ersten Sieg in der neuen Verbandsliga-Spielzeit eingefahren. Das Team um Kapitän Dominik Schwarz siegte nach couragierter Leistung mit 9:5.

Nach den Eingangsdoppeln führten die Käfertaler mit 2:1. Paul Rebsam gewann dann etwas überraschend das erste Einzel des Aufeinandertreffens gegen den Heidelberger Spitzenspieler Fabian Zhou deutlich mit 3:0 Sätzen. Zur Halbzeit lagen die DJK-Herren mit 6:3 vorne.

Wichtig war der 3:2-Sieg vom Käfertaler Marc Adler im Spitzeneinzel gegen Zhou. Robert Hackmann machte schließlich mit einem weiteren Fünf-Satz-Sieg den neunten Mannheimer Punkt und somit den 9:5-Erfolg der DJK perfekt. In den Doppeln holten Mac Adler/Dominik Schwarz und Luis Miguel Oliveira Neves/Hackmann Siege. In den Einzeln punktete Hackmann zweimal, Paul Rebsam, Dirk Recktenwald, Schwarz, Adler und Oliveira Neves gewannen jeweils einmal. Am Sonntag, 11 Uhr, empfangen die Mannheimer den TTV Weinheim-West.

Im vierten Saisonspiel kassierten die Damen der DJK Käfertal/Vogelstang in der Verbandsliga ihre erste Niederlage. Zu Hause verlor das Team von Kapitänin Kerstin Sommer gegen die SG Rüppurr nach hartem Kampf knapp mit 6:8. „Die Doppel waren ausgeglichen“, sagte DJK-Teamsprecherin Heike Czech. Elina Kogane/Sabine Lehr gewannen ihre Partie, Kerstin Sommer/Heike Czech verloren. In den Einzeln gewann die DJK-Spitzenspielerin Elina Kogane alle drei Spiele. „Leider reichte das nicht, um wenigstens einen Punkt mitzunehmen“, sagte Czech. Sabine Lehr und Kerstin Sommer gewannen jeweils nur einmal, Heike Czech ging leer aus. „Die Spiele waren alle hart umkämpft, ein Unentschieden wäre nach drei Stunden Spielzeit durchaus gerecht gewesen“, sagte die Teamsprecherin. Die DJK, die auf den dritten Tabellenplatz rutschte, muss am Samstag, 29. Oktober, 16.30 Uhr, zum TTC Karlsruhe-Neureut.

Zwei DJK-Teams an der Spitze

Die Damen II der DJK Käfertal/Vogelstang gewannen in der Bezirksliga zuhause gegen den TSV Am. Viernheim II mit 10:0. Melanie Pahl, Christine Rödler, Tina Stein und Bärbel Staiger gaben nur vier Sätze ab und liegen in der Bezirksliga Gruppe 2 an der Tabellenspitze (6:0 Punkte).

Erste sind auch die Herren der DJK St. Pius in der Verbandsklasse. Mit dem 9:7-Auswärtssieg bei der TSG Eintracht Plankstadt und dem 9:7-Heimtriumph einen Tag später über den TTV Weinheim-West II bleibt das Team von Kapitän Sebastian Tiemann ohne Punktverlust und liegt mit 8:0 Zählern ganz vorne. Die Neuhermsheimer reisen am Freitag, 28. Oktober, 20 Uhr, zur TTG Walldorf.

In der Bezirksliga gewann die DJK Wallstadt beim TTV Heidelberg II mit 9:0 und bleibt Ligazweiter. Die DJK Käfertal II unterlag zu Hause dem TTC Weinheim II mit 7:9. bol