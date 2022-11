Coup beim Serienmeister

Pfungstadt. Die Faustballer des TV Käfertal haben den Serienmeister TSV Pfungstadt mit einem 5:1-Auswärtssieg in die Schranken gewiesen und damit Platz eins in der HallenBundesliga Süd behauptet. Nur in den ersten beiden Sätzen bot Pfungstadt, die ohne Nationalspieler Patrick Thomas antraten, dem TVK Paroli, danach dominierten die Mannheimer das Spiel und entschieden vier Sätze in Folge souverän für sich. Am Samstag folgt bereits das nächste Topspiel. Käfertal tritt beim TV Vaihingen/Enz an, der nach fünf Spieltagen ebenfalls noch ungeschlagen ist.

Drei Matchbälle vergeben

De TVK-Damen gingen bei ihrem Doppelspieltag dagegen leer aus. In Bad Liebenzell unterlag der Bundesligist zunächst dem TSV Ötisheim mit 1:3. In der zweiten Partie gegen den TV Unterhaugstett spielte der TVK stark auf und ging 2:0 in Führung. Im dritten Durchgang ließ der TVK dann drei Matchbälle ungenutzt und verlor diesen noch mit 10:12 – der Knackpunkt im Spiel, das mit 2:3 verloren ging. „Beide Partien zu verlieren ist natürlich bitter. Wir konnten nur sehr selten zeigen, was wir eigentlich können“, sagte Abwehrspielerin Yasmin Yasin. jab