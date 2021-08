Corona-Verdacht beim FK Srbija

Mannheim. Denisa Denic, Vorsitzender des Fußball-Landesligisten FK Srbija, ärgerte sich am Montagmorgen. Fälschlicherweise stand in unserer Zeitung, dass die für Sonntag angesetzte Partie der Mannheimer beim ASV/DJK Eppelheim wegen Spielermangels abgesetzt worden sei. Tatsächlich hatte Srbija weniger Akteure im Kader als gedacht, aber das lag vor allem daran, dass es einen Coronaverdacht im Team gab und der Club deshalb vorsorglich den Verband darüber kurzfristig informierte. Man wollte eben kein Risiko eingehen. Nach Rücksprache mit Eppelheim und dem Verband einigte man sich, dass das Spiel vorsorglich abgesetzt und später wiederholt wird.

Die Pandemie hat somit in der Landesliga schon früh in dieser Saison für Spielabsagen gesorgt. Denn auch die Begegnung des VfL Kurpfalz Neckarau gegen den FV Brühl wurde wegen Corona-Verdachtsfälle bei den Brühlern kurzfristig abgesetzt. „Wahrscheinlich wird das in dieser Saison noch häufiger passieren“, glaubt der Neckarauer Coach Feytullah Genc. Am kommenden Sonntag steht für sein Team das nächste Derby an. Dann muss der VfL Kurpfalz beim FK Srbija Mannheim ran. bol