Füssen. Bei den deutschen U-18-Junioren wurde die im Bundesleistungszentrum in Füssen und im schweizerischen Zug vorgesehene Maßnahme zur Vorbereitung auf die U-18-WM in den USA (26. April bis 6. Mai) vorzeitig abgebrochen. Nach einem positiven Corona-Schnelltest im Team hat der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) die zweite Phase der WM-Vorbereitung der U18-Junioren sofort eingestellt, um mögliche Folgerisiken zu minimieren. Die beiden am Wochenende in Zug (Schweiz) geplanten Vorbereitungsspiele gegen die Schweizer U-18-Vertretung wurden abgesagt.

AdUnit urban-intext1

Damit endete auch für Torhüter Luca Ganz, die Verteidiger Rayan Bettahar, Malte Krenzlin und Maxim Rausch und die Stürmer Moritz Elias, Philip Hecht, Maximilian Heim und Roman Zap (alle Jungadler Mannheim) diese WM-Vorbereitungsmaßnahme vorzeitig.

Die letzte Vorbereitungsphase vor der Reise zur U-18-WM im texanischen Frisco soll nun am 14. April beginnen. Am 19. April ist der Abflug in die USA geplant. Dabei hofft die Mannschaft von Bundestrainer Steffen Ziesche zumindest vor Ort noch die Gelegenheit für ein WM-Vorbereitungsspiel zu bekommen.

Bis zum Abflug will Ziesche den Kader bereits auf drei Torhüter und 22 Feldspieler reduzieren. Bei der U- 18-WM dürfen letztlich drei Torhüter und 20 Feldspieler gemeldet werden. and

AdUnit urban-intext2