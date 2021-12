Corona stoppt das Stadt-Duell

Mannheim. Nachdem bereits am Freitagabend die Herren des TSV Mannheim Hockey und des Mannheimer HC die Schläger in der Hallenhockey-Bundesliga miteinander kreuzen, sollte am Samstag mit dem Damen-Duell TSV Mannheim Hockey gegen den Mannheimer HC eigentlich der zweite Teil des Derbywochenendes folgen. Doch wegen Corona-Fällen in Reihen der MHC-Damen wurde das ursprünglich für Samstag beim TSVMH angesetzte Derby nun auf Mittwoch, den 5. Januar (20 Uhr), verlegt.

Nach dem jüngsten Stand der Dinge werden die MHC-Damen am Sonntag (13 Uhr) in der Irma-Röchling-Halle ihr Heimspiel gegen den Münchner SC aber wohl oder übel bestreiten müssen. „Es gibt keinen Nachholtermin mehr“, weiß Benecke um die terminliche Enge im Spielplan. „Mal schauen, mit wem wir am Sonntag antreten können“, steht dem MHC-Coach eventuell nur ein Rumpfteam zur Verfügung.

„Kleines“ Derby für den TSVMH

Jule Reimold (vorne) kämpft mit dem FHC um den Klassenerhalt. © Pix

Ganz ohne Derby gehen die TSVMH-Damen dann aber doch nicht aus diesem Wochenende, schließlich treten sie am Sonntag (11 Uhr, Irma-Röchling-Halle) zum kleinen Derby bei den Damen des Feudenheimer HC an. „Am Sonntag sind wir sicherlich der Favorit, den die FHC-Damen ärgern wollen“, sieht TSVMH-Coach Carsten-Felix Müller die Rollen in diesem Aufeinandertreffen klar verteilt.

Trotz des am Sonntag bevorstehenden Derbys gegen den TSVMH gilt das Hauptaugenmerk der FHC-Damen aber dem Heimspiel am Samstag (15 Uhr, Irma-Röchling-Halle) gegen den Bietigheimer HTC. „Wenn man davon ausgeht, dass vielleicht nicht die ganze Hallensaison gespielt werden kann, dann ist das Spiel gegen Bietigheim für uns sicherlich der Abstiegskracher, weil in diesem Spiel dann wohl schon die Entscheidung darüber fällt, wer in der Liga bleibt“, betont FHC-Trainer Christian Wittler. and

