Corona beim SV Waldhof

Mannheim/Karlsruhe. Das Testspiel des SV Waldhof bei Fußball-Zweitligist Karlsruher SC am Donnerstag ist kurzfristig abgesagt worden. Als Grund nannte SVW-Sprecher Yannik Barwig „interne Vorsichtsmaßnahmen“. Nach Informationen dieser Redaktion hat es im Team der Mannheimer einen positiven Corona-Fall gegeben, woraufhin sich beide Vereine auf eine Absage einigten. Dem Vernehmen nach ist Angreifer Dominik Martinovic betroffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Spiel hätte unter Ausschluss der Öffentlichkeit um 12 Uhr in Karlsruhe angepfiffen werden sollen. Der SVW hatte in den vergangenen anderthalb Jahren mehrfach mit Corona-Fällen innerhalb der Mannschaft zu kämpfen. In Quarantäne mussten Jesper Verlaat, Anton Donkor, Joseph Boyamba, Torwarttrainer Dennis Tiano und ein Physiotherapeut.

Beim 2:1-Sieg im Benefizspiel gegen Rassismus gegen Landesligist Türkspor Mannheim am Mittwoch liefen indes zwei Testspieler auf. Der zurzeit vertragslose Ex-Waldhof-Stürmer Mounir Bouziane (30), der sich seit einigen Wochen in Mannheim fit hält, und Clement Jaslet (19), ein junger Franzose aus Rennes, der im defensiven Mittelfeld und als Innenverteidiger spielen kann. alex