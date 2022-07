Constantin Bieth - das Baseball-Talent aus Mannheim

Constantin Bieth hat das geschafft, was die meisten Sportler in ihrer ganzen Karriere nie erreichen: Er ist Europameister. Dabei ist der Mannheimer gerade einmal elf Jahre alt. Mit der deutschen U-12-Baseball-Nationalmannschaft durfte er kürzlich in Wien den Titel feiern. „Wir sind alle aufs Feld gerannt und haben uns riesig gefreut“, erinnert sich Bieth mit glänzenden Augen an den größten

...