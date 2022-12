Comeback nach zwei Jahren Pause

Heddesheim. Die Online-Anmeldungen laufen bereits. Einzelkämpfer, Vereine, Teams, Familien und Hobbysportler lockt an Silvester wieder die „Heddesheimer Meile“. Nach zwei Jahren Corona-Pause startet der 31. Silvesterlauf rund um den Badesee. Organisator Markus Kunkel und Bürgermeister Achim Weitz haben am Mittwochvormittag die Neuauflage des traditionellen Kurpfälzer Lauftreffs vorgestellt. Noch ist die Tendenz bei den Läuferinnen und Läufern in der Szene „eher zurückhaltend“, bedauert Markus Kunkel. Doch er ist zuversichtlich, dass bis zum Jahresende der Spaß auf Laufen im Wettbewerb bei den Teilnehmern aus der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar wieder zunehmen wird, Corona zum Trotz.

An Silvester 2019, vor der Pandemie, gingen immerhin 767 Männer, Frauen und Kinder auf die vier ausgewiesenen Strecken: die traditionelle „Heddesheimer Meile“, die Mini-Meile mit ihren 4,4 Kilometern, die auch für Walker geeignet ist (Start 10.35 Uhr), den Schülerlauf mit 1,4 Kilometern (10.10 Uhr) sowie die Bambini, die ihre 700 Meter ab 10 Uhr absolvieren.

Die Mischung macht’s

Zuletzt fand der Silvesterlauf in Heddesheim 2019 statt. © Dietmar Thurecht

Die Mischung aus Straßen-, Cross- und Volkslauf macht den Reiz dieser Veranstaltung aus“, kündigt Kunkel an. Und für viele gilt das Motto: „Dabei sein ist alles!“ Auch sonst soll fast alles für Teilnehmer und Zuschauer sein wie gewohnt, auch die gestaffelte Startgebühr wollen die Organisatoren nicht erhöhen. „Obwohl wir natürlich auch unter den Preissteigerungen zu leiden haben – unsere Kosten haben sich erhöht, vom Papier bis zu den Startnummern“, berichtet Markus Kunkel. Nur zweimal, 1995 und 2010, musste die traditionelle Meile witterungsbedingt wegen Blitzeis und Schneefall über Nacht abgesagt werden. Bis dann das Covid-19-Virus den Wettbewerb zweimal ausgebremst hat.

Wetter und Virus sollen diesmal die Lauffreude der Sportler nicht hemmen, da ist auch Bürgermeister Weitz zuversichtlich. Er sei froh, an Silvester den Start zur „Heddesheimer Meile“ pünktlich um 11.11 Uhr freigeben zu können. wn/ü

Info: Infos und Anmeldung unter: heddesheimer-sl.de