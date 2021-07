Comeback mit Gold

Mühlacker. Mit Silber bei den baden-württembergischen Landesmeisterschaften und sogar Gold in der Altersklasse 35 hat Triathletin Relindis Agethen (MTG Mannheim) nach zwei Jahren Pandemiepause einen perfekten Einstand gegeben. Auf der Sprintdistanz (600 m Schwimmen, 20 km Radfahren, 4,9 km Laufen) kam sie nach 1:12,23 Stunden ins Ziel, rund vier Minuten hinter Siegerin Anna Trützschler (Nikar Heidelberg, AK 20). Nach dem Schwimmen (10:08 min) lag die Mannheimerin noch auf Rang vier, auf dem Rad (40:28 min) eroberte sie Platz zwei, den sie beim Laufen (17:48 min) verteidigte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Coronabedingt und wegen des Hochwassers hatte der Kurs in Mühlacker einige Tücken. Statt in der überfluteten Enz fand das Schwimmen zunächst im Hallenbad statt (200 m), im Laufschritt ging es dann ins Freibad und zu den restlichen 400 Metern. Der Laufkurs musste entzerrt und von 5,4 auf 4,9 km gekürzt werden.

Längst nicht so gut verlief der Auftakt der Triathletinnen in der baden-württembergischen Frauenliga. In Darmstadt kamen Svenja Staehr, Ursula Trinler, Sandra Werner und Hanna Leisz im Sprint nicht über Platz 15 hinaus. sd