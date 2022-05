Comeback mit Charakter

Mannheim. „Wir können spielerisch sicher nicht ganz oben mithalten, in Sachen Charakterstärke sind wir aber vielleicht die beste Mannschaft in der Kreisliga“, sagt Lars Weidmann. Der Trainer des FC Germania Friedrichsfeld hat mit seiner Elf schon jetzt eine Sensation geschafft. Der Klassenerhalt ist zwar noch lange nicht gesichert, doch zumindest die Nicht-Abstiegszone ist inzwischen erreicht – und das nach einer fulminanten Aufholjagd.

Hat großen Anteil am Aufschwung: FC-Routinier Benjamin Wanzek. © Nix

Noch zur Winterpause lagen die Germanen mit gerade einmal sechs Punkten abgeschlagen am Tabellenende, satte zehn Zähler fehlten zum rettenden Ufer. „Auf uns hat niemand mehr einen Pfifferling gewettet“, erinnert sich Weidmann, der aber selbst den Glauben nie verloren hat: „Wir wussten schon, dass wir in Komplettbesetzung einige Punkte in der Rückrunde holen können. Noch dazu haben unsere Winterneuzugänge sensationell eingeschlagen. Gerade aber auch unsere erfahrenen Jungs waren überzeugt, dass wir aus dem Keller kommen, diese Einstellung hat uns immer geholfen“.

Spitzenteam in der Rückrunde

Mit dem neuen Jahr und dem Ende einer beispiellosen Verletzungsmisere kam der Erfolg. In der Rückrundentabelle gehören die Germanen zu den Spitzenmannschaften, liegen gleichauf mit Aufstiegsaspirant Rheinau. Nach dem 2:0-Erfolg gegen Neckarau am vergangenen Spieltag folgte dann endlich der Sprung ans rettende Ufer. Einen großen Anteil an diesem kleinen Fußballwunder hat Germanen-Kapitän Benjamin Wanzek. Der Leader überzeugt aktuell nicht nur durch seine Führungsqualitäten, Wanzek markiert auch viele Tore und entscheidet Spiele im Alleingang. „Er ist für uns ein Phänomen. Sein Spielwitz und seine Ideen sind in der Liga selten, daher ist er ein entscheidender Faktor. Aber viele andere Spieler sind auch endlich wieder in Topform und müssen nicht wie in der Hinrunde teilweise angeschlagen auf den Platz gehen“.

Schon am Sonntag wollen die Friedrichsfelder weiter an ihrer „Mission Klassenerhalt“ basteln. Die Germanen empfangen den ebenfalls abstiegsbedrohten FV Ladenburg, der nur zwei Punkte vor Friedrichsfeld liegt. Damit entwickelt sich das Spiel schon im Vorfeld zum echten Abstiegskrimi. Wer gewinnt, kann erst einmal aufatmen. „Ich sehe beide Mannschaften gleichauf, Mit einem Sieg am Sonntag könnten wir aber weiter die Weichen stellen“, sagt Weidmann. bah

