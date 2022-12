Comeback der „Meile“ in Heddesheim

Heddesheim. Zum Jahresabschluss geht es noch einmal auf die „Meile“: Nach zwei Jahren Corona-Pause findet am Samstag ab 11.11 Uhr wieder der Heddesheimer Silvesterlauf statt. Im Hauptrennen gehen die Athletinnen und Athleten auf eine 7,7 Kilometer lange Strecke.

Der Lauf ist zugleich das Finale des Bergstraßen-Cups. Spannung verspricht dabei vor allem die Damenwertung: Lisa Maria Kohl von der TSG Heidelberg liegt in Führung, doch die Favoritin auf den Gesamtsieg ist eine andere: Mit einem Triumph in Heddesheim würde Leonie Gieser (LCO Lorsch) als Cup-Gewinnerin feststehen. Die Zweitplatzierte hat bei bislang zwei Starts in diesem Jahr schon zweimal gewonnen.

Bei den Herren liegt Kohls Vereinskollege von der TSG Heidelberg, Philipp Wenig, vorne. Er kann nach drei Siegen auch nicht mehr eingeholt werden. Normalerweise besteht der Bergstraßen-Cup aus fünf Läufen: Schriesheim, Weinheimer Altstadtlauf, Hemsbacher Stadtlauf, Weinheimer Herbstlauf und eben dem Silvesterlauf. In diesem Jahr wurden allerdings nur drei Läufer absolviert.

Insgesamt vier Wettbewerbe

Die Heddesheimer Strecke ist für die Läuferinnen und Läufer interessant. Das Start- und Zielgelände befindet sich wie in den vergangenen Jahren direkt vor der Heddesheimer Nordbadenhalle. „Wir haben eine Mischung aus Straßen- und Schotterlaufen“, sagt Organisator Markus Kunkel und betont: „Die Heddesheimer Meile führt für die Starterinnen und Starter nach einer Einführungsrunde zweimal über die klassische Seerunde durch das renaturierte Gebiet auf der See-Nordwestseite.“

Neben dem Hauptlauf finden weitere Wettbewerbe statt. Um 10.35 Uhr fällt der Startschuss für die Mini-Meile mit 4,4 Kilometern, die auch für Walker geeignet ist. Der Schülerlauf über 1,4 Kilometer (10.10 Uhr) sowie der Wettbewerb der Bambini, die ihre 700 Meter ab 10 Uhr absolvieren, runden das Angebot ab. Die Siegerehrungen sind für 13 Uhr angesetzt.

Die Veranstalter hoffen neben vielen Athletinnen und Athleten auch auf zahlreiche Zuschauer. Beim Silvesterlauf 2019 waren 767 Frauen, Männer und Kinder auf die Strecke gegangen.