Coleman nach Heidelberg

Heidelberg. Basketball-Bundesligist MLP Academics Heidelberg hat den Flügelspieler Tim Coleman (Bild) verpflichtet. Der US-Amerikaner spielte in der Saison 2020/2021 für die Hakro Merlins Crailsheim, die vergangene Spielzeit musste er wegen einer schweren Knieverletzung komplett aussetzen. „Er ist ein unglaublich vielseitiger Spieler, der viele Positionen bekleiden kann. Er kann rebounden und mehrere Positionen verteidigen“, sagte Heidelbergs Trainer Joonas Iisalo in einer Clubmitteilung über den 27-Jährigen, den er bereits aus seiner gemeinsamen Zeit aus Crailsheim kennt. „Es wird natürlich ein Prozess, bis er zurück in voller Form ist, aber eine komplette Saisonvorbereitung sollte ihm dabei helfen“, sagt der Coach zu den Perspektiven des Neuzugangs dpa

© Academics