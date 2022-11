Charaktertest für die TSG Rheinau

Mannheim. Das Feld an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisklasse A I ist wieder mehr zusammengerückt. Nachdem der Spitzenreiter SC Pfingstberg/Hochstätt erstmals verloren hat, und der Zweitplatzierte TSG Rheinau zum zweiten Mal in Folge sieglos blieb, waren die Verfolgerteams die Gewinner der letzten beiden Spieltage. „Wir haben dennoch eine gute Reaktion gezeigt“, wertet Rheinaus Trainer Nicky Antos das 2:2 gegen den SC Olympia Neulußheim positiv. Vergessen gemacht wurde dadurch das 0:4 der Vorwoche im Spitzenspiel bei den Pfingstbergern.

„Wir hatten einfach einen schlechten Tag. Es ging mit einem Torwartfehler los und dann hatten wir einen frühen verletzungsbedingten Wechsel“, blickt Antos zurück, will die klare Niederlage aber nicht allein darauf zurückführen. „Pfingstberg war an dem Tag einfach bockstark.“ Der Blick bei der TSG geht nach vorne und bis zur Winterpause soll der Spitzenplatz gehalten und bestätigt werden. „Wir wollen oben im Geschehen bleiben und zur Rückrunde angreifen“, kündigt Antos an. Bis dahin sollen Rico Zimmermann (Außenbandriss) und Erik Leneschmidt (Kreuzbandverletzung) wieder mitwirken können. Die beiden Schlüsselfiguren werden im Duell mit dem SV Enosis fehlen. „Das wird ein enges Spiel auf Augenhöhe und ein Charaktertest für mein Team“, so der TSG-Coach, der vor dem erfahrenen Top-Torjäger Thorsten Kniehl warnt. Unter Zugzwang steht Rheinau nur bedingt, denn selbst bei einem Remis würde der Abstand zum SV Enosis bei sieben Punkten bestehen bleiben.

Richtungsweisend für SV Enosis

Das möchte der SV Enosis Mannheim auf eigenem Platz natürlich verhindern. „Das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Die Saison ist zwar noch lang, aber das Ergebnis wird die Richtung für uns anzeigen“, sagt Trainer Georgios Petridis. Seine im Sommer bunt zusammengewürfelte Mannschaft scheint sich nun immer mehr gefunden zu haben und überzeugte zuletzt mit zwei Siegen. „Beim 5:0 gegen Reilingen hatte ich zum ersten Mal meinen kompletten Kader zur Verfügung“, unterstreicht Petridis, zu was seine Mannschaft bei voller Besetzung in der Lage ist. Zuletzt hinzugestoßen ist nun auch Ali Chaouch, der zahlreiche Verbands- und Landesliga-Einsätze vorweisen kann.