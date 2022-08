Chancenverwertung bleibt das Thema

Mannheim. Die SpVgg Wallstadt erspielte sich sensationelle Chancen, Tore blieben aber meist aus – das Hauptproblem der Vorsaison. Jetzt soll für die Mannschaft von Trainer Michael Wagner endlich alles besser werden, auch wenn der erst einmal einen großen Umbruch im Kader managen muss. Gleich elf Neuzugänge werden in der neuen Saison im Horst-Krischa-Stadion in Wallstadt auflaufen – viel Arbeit für den erfahrenen Coach.

„Natürlich musst du da viele Gespräche führen in der Vorbereitung und schauen, wie die einzelnen Rädchen ineinanderpassen. Zu den Neuverpflichtungen kamen auch noch einige Spieler, die uns verlassen haben oder eine Pause einlegen – die Mannschaft hat ein neues Gesicht“, sagt Wagner, der jetzt aber auch auf schillernde Namen aus dem Mannheimer Fußballkreis setzen kann.

Achtstetters Tore sollen helfen

Kevin Achtstetter wechselte von der TSG Rheinau zur SpVgg Wallstadt. © Nix

Mit Torhüter Andy Gänsmantel kommt etwa ein alter Bekannter vom FC Östringen. Der 29-Jährige hat vor allem viel Spielzeit in der Verbandsliga vorzuweisen und stand schon einmal kurzzeitig für Wallstadt zwischen den Pfosten.

Hinzu gesellt sich beispielsweise auch Verteidiger Noel Hesse von Fortuna Heddesheim, der dort auch schon Verbandsligaluft schnuppern durfte. Damit vor allem das Hauptproblem Effizienz behoben wird, setzt Wallstadt ab sofort auch auf Kevin Achtstetter in der Offensive. Der 31-Jährige durfte unter anderem für die SG HD-Kirchheim in deutlichen höherklassigen Ligen ran, zuletzt ging er für die TSG Rheinau auf Torejagd.

„Das sind alles sehr spannende Fußballer, über die wir uns natürlich sehr freuen. Aber auch die Konkurrenz hat sich sehr verstärkt, weswegen ich auf eine wirklich spannende Saison blicke. Wir würden gerne wieder unter die besten fünf Mannschaften der Liga kommen, aber schon das wird sicher nicht einfach“, weiß Wagner.

Wallstadt erzielte in der vergangenen Saison von allen Topmannschaften mit Abstand die wenigsten Tore, was auch dem Coach nicht entgangen ist. „Was wir an Chancen versiebt haben, war im negativen Sinne sehr beachtlich. Auch in der neuen Saison versuchen wir hinten solide zu arbeiten und vorne unsere Gelegenheiten einfach besser zu nutzen. Das klingt simpel, wird uns aber voranbringen.“ Allerdings darf sich die neuformierte Wallstadt-Elf am Wochenende noch nicht präsentieren und hat spielfrei. bah