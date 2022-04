Chance für zweite Reihe

Nürnberg/Hamburg. Bevor sich die Feldhockey-Bundesliga in eine internationale Spielpause begibt, tritt der Mannheimer HC beim Nürnberger HTC an (Samstag, 12 Uhr), der TSV Mannheim Hockey beim Hamburger Polo Club (13 Uhr). Der MHC ist als Tabellenführer der Staffel B beim Schlusslicht klarer Favorit.

„Unser Ziel sind drei Punkte, wobei man jedem Gegner Respekt entgegenbringen muss“, will MHC-Cheftrainer Andreu Enrich vor dem EHL Ranking Cup im spanischen Terrassa (15. bis 18. April) in der Bundesliga noch einen Sieg. Am Samstag werden Danny Nguyen (Schulterprobleme) und Jan-Philipp Fischer (Hüftprobleme) fehlen, beide sind in Terrassa wieder dabei. Paul Zmyslony und Teo Hinrichs sind einsatzfähig. Mit Marius Leser und Moritz Himmler setzt der MHC auf zwei Spieler, die nicht so regelmäßig zum Einsatz kommen.

Der TSV Mannheim Hockey ist als Vorletzter der Staffel A dagegen klarer Außenseiter beim Staffelzweiten Hamburger Polo Club. „Polo zeichnet sich besonders durch eine extrem hohe Qualität im Konter und eine Top-Ecke aus. Darum wird es gehen, wenn wir um Punkte mitspielen wollen“, weiß Carsten-Felix Müller, der den TSVMH mit Alexander Vörg trainiert. and

