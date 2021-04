Mannheim. Sie waren nicht auf ihren angestammten Plätzen auf der OST-Tribüne, doch vor allem beim jüngsten Heimspiel des SV Waldhof gegen den FSV Zwickau nicht nur direkt am Stadion, sondern in der ganzen Stadt präsent: die treuesten Fans des SVW. Mit blauen und schwarzen Plastik-Fahnen waren die Zäune rund um das Carl-Benz-Stadion versehen, jeder Ampelmast war in die Club-Farben gehüllt. Je mehr es Richtung Saisonfinale geht, umso aktiver werden die Fußball-Anhänger auch bundesweit, wie zuletzt in Duisburg, Magdeburg oder Frankfurt zu sehen und zu hören war.

Für Martin Schmidt, Vorsitzender des Fanclub-Dachverbands „ProWaldhof e.V.“ (PW), ist das eine logische Entwicklung. „Vor allem bei den Vereinen, bei denen es jetzt sportlich um viel geht, überlegen die Fans natürlich, wie sie unterstützen und nochmals näher an die Mannschaft rücken können - auch wenn das in der aktuellen Situation nicht so einfach ist“, ist Schmidt keineswegs überrascht.

„Spontane Initiative“

Die Aktion vor eineinhalb Wochen war eine „spontane Initiative einzelner Fan-Clubs“, wie Schmidt in Folge 16 des Waldhof-Podcasts „Buwe Gebabbel“ erläutert. Doch auch der Dachverband der aktuell 83 organisierten Fan-Clubs ist in diesen Zeiten alles andere als untätig. So organisierte PW eine Einkaufshilfe, legte einen Spenden-Pulli für den Verein auf oder drehte in den vergangenen Tagen gemeinsam mit dem Fan-Projekt einen Video-Film, der die historisch wichtigen Anlauf-Punkte des Clubs vorstellt.

Das nächste Groß-Projekt ist zusätzlich eine Fan-Anlaufstelle, die bald Gestalt annehmen soll. „Gerade weil wir den Austausch am Spieltag in der Form nicht mehr haben, ist das besonders wichtig“, berichtet Schmidt, der den immer noch bestehenden Feudenheimer Fan-Club „Collectivo“ mitgegründet hat.

Und auch wenn derzeit noch etwas gezittert werden muss - dass es auch in der kommenden Saison Drittliga-Fußball in Mannheim geben wird, ist für Schmidt ziemlich wahrscheinlich: „Die jüngsten Leistungen haben Mut gemacht. Stand jetzt gehe ich davon aus, dass es reichen wird“, gibt sich der ProWaldhof-Vorsitzende optimistisch.

Folge 16 des SVW-Podcasts geht am Mittwoch ab 0.00 Uhr online und läuft auf den gängigen Plattformen unter: https://ampl.ink/Vew6G.

Rückmeldung und Anregungen zum „Buwe Gebabbel“ gerne unter: podcast@mamo.de.