Buschsieper soll HGO vor Abstieg retten

Oftersheim. Er ist wieder da: 13 Jahre nach seinem Abschied als Spieler ist Axel Buschsieper zurück bei der HG Oftersheim/Schwetzingen. Vorstandsmitglied Michael Zipf und der Sportliche Leiter Martin Schmitt präsentierten den inzwischen 43-jährigen Handballtrainer als Nachfolger von Frank Schmitt, der den Drittligisten kurz vor Weihnachten verlassen musste. „Der Kontakt kam für mich sehr überraschend zustande, aber am Ende waren wir uns rasch einig. Ich bin sehr gespannt, denn es hat sich eine Menge verändert in diesem Verein, aber die Vorfreude überwiegt, das ist ganz klar“, sagte Buschsieper bei seiner Vorstellung am Mittwoch in Oftersheim.

Schmitt kennt den Coach nicht nur aus seiner aktiven Zeit in der Nordstadthalle: „Wir haben schon in der Uni-Mannschaft zusammengespielt. Er war in den vergangenen Jahren immer wieder ein Thema und jetzt hat es geklappt. Wir sind von ihm überzeugt und glauben, dass er die Weichen stellen und der Mannschaft das nötige Selbstvertrauen zurückgeben kann.“

Der frühere Linksaußen spielte nach seiner Zeit bei der HG unter anderem für die TSG Münster und die MSG Groß-Bieberau/Modau. 2017 übernahm er den TSV Birkenau. Dort setzte er sich für junge Spieler ein und gab ihnen eine Chance, doch 2019 ging es nicht mehr weiter. Es lag aber nicht am sportlichen Abschneiden, sondern an der Gesundheit, die nicht mehr mitspielte. Mehrere Bandscheibenvorfälle und ein Wirbelbruch schränkten den Pfälzer ein. „Das habe ich mittlerweile wieder im Griff“, sagt Buschsieper. Zuletzt kommentierte er Spiele der TSG Friesenheim im Livestream.

Der „HG-Spieler des Jahres“ der Saison 2006/07 hat noch viele Erinnerungen an den Club aus der Kurpfalz. Einmal, gegen TuSpo Obernburg traf er 17 Mal in einem Spiel. „Da landete der Ball immer bei mir und alles hat funktioniert“, erinnert sich Buschsieper. Später, am Ende der darauffolgenden Saison, sah er im entscheidenden Relegationsspiel die Rote Karte, nachdem er seinem Gegenspieler Jens Häusler ein paar unschöne Worte hinterhergeschickt hatte. Die HG hielt trotzdem die Klasse, aber Buschsieper wechselte. „Ich habe aus dieser Zeit noch ganz viele Highlights in meinem Gedächtnis. Mit vielen Mitspielern von damals habe ich heute noch Kontakt und es sind auch tolle Freundschaften entstanden.“

Die Gegenwart heißt Abstiegskampf in Liga 3. Oftersheim/Schwetzingen steht in der Staffel F auf dem letzten Platz. Buschsieper, der die neue Mannschaft am Dienstagabend in einer Online-Konferenz kennenlernte, kämpft für den Klassenerhalt an. Für Optimismus sorgen die vielen engen Verläufe der bisherigen Partien. „Es gab wenige Spiele, in denen man chancenlos war. Ich habe beim ersten Kontakt mit der Mannschaft gespürt, dass alle Bock haben und alle wissen, um was es geht“, meint Buschsieper, der die Mannschaft am 5. Januar zum ersten Mal live sehen wird.

Der Familienvater lebt mit seiner Frau in Bensheim. In Hobbyraum bewahrt er die alten Schätze aus HG-Zeiten auf. Jetzt kann er sie wieder herauskramen. Nachdem er am 17. Mai 2008 tatkräftig mitgeholfen hatte, die Klasse zu halten, schließt sich der Kreis. mjw/ü