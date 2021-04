Mannheim. Der Futsal-Club Spartak Mannheim hat seinen Antrag für die ab Herbst geplante neue Futsal-Bundesliga im letzten Moment doch nicht eingereicht. „Leider konnten wir bis zum 1.April keine Bewerbung einreichen, da wir weder genügend Kapital durch Sponsorengelder sammeln konnten noch eine feste Zusage der Stadt Mannheim für eine Halle für die Heimspiele erhalten haben“, erklärt der enttäuschte Vereinssprecher Denis Peschke.

„Das ist natürlich extrem bitter, da es sich hier um eine einzigartige Chance gehandelt hat, in der künftig höchsten deutschen Futsal-Spielklasse Fuß zu fassen.“ Somit tritt Spartak Mannheim auch in der nächsten Saison wieder in einer Spielgemeinschaft mit dem VfR Friesenheim in der Regionalliga Südwest an. Sollte die sportliche Entwicklung dann dafür sprechen, werden die Verantwortlichen in einem Jahr einen erneuten Anlauf in Richtung Bundesliga unternehmen. wy