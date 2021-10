Böse Klatsche für den TSV

Köln/Mannheim. Während die Herren des Mannheimer HC schon am Freitagabend beim Bundesliga-Aufsteiger SC Frankfurt 1880 mit einem 7:2 (2:1)-Kantersieg ihrer Favoritenrolle gerecht wurden, kam der TSV Mannheim Hockey beim Deutschen Meister Rot-Weiss Köln am Sonntag mit einer 0:9 (0:5)-Klatsche vor der bevorstehenden Länderspielpause gehörig unter die Räder. Zwar hatten die Schwarz-Weiß-Roten eine Niederlage in der Domstadt einkalkuliert, das Vorhaben den Titelverteidiger solange wie möglich zu ärgern, mussten die Turner allerdings schon früh zu den Akten legen.

„Köln kommt gut rein und macht aus den ersten vier Chancen vier Tore. Das war genau das, was wir nicht wollten! Dabei führen auch noch individuelle Patzer zu den Gegentoren, obwohl wir darauf vorher aufmerksam gemacht haben“, bemängelte TSVMH-Trainer Alexander Vörg die hohe Fehlerquote.

Bereits nach vier Minuten nutzte Christopher Rühr die erste Chance für die Hausherren zum 1:0. Es dauerte nicht lange und Fabio Seitz erhöhte auf 2:0 (8.). Der Titelverteidiger kam nun richtig ins Rollen und erneut Rühr (13.), Mats Grambusch (19.) und Elian Mazkour (23.) entschieden das Spiel letztlich schon vor der Halbzeitpause beim Stand von 5:0. „Im dritten Viertel haben wir uns dann etwas besser angestellt, da haben wir nur ein Gegentor bekommen“, sagte Vörg, der nur einen weiteren Treffer von Seitz zum 6:0 (35.) registrieren musste. Mink van der Weerden (48./ Strafecke), Mazkour (49.) und Ole Boelke (57.) gestalteten das Ergebnis dann aber fast noch zweistellig.

MHC siegt dank Peillats Ecken

„ Es war wichtig für uns eine hohe Effektivität bei den Strafecken mit Gonzalo Peillat zu haben“, zeigte sich MHC-Herrentrainer Andreu Enrich nach dem klaren 7:2-Erfolg in Frankfurt sehr zufrieden und hatte dafür auch allen Grund. Schließlich zeigte sich der argentinische Olympiasieger von 2016 von seiner besten Seite und brachte in Halbzeit zwei gleich vier Strafecken (42., 43., 46., 56.) im Tor unter. Schon vor seinem Viererpack war Peillat am zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich beteiligt, denn sein Eckenschuss landete in der 19. Minute an der Latte und der ehemalige Frankfurter Paul Zmyslony staubte zum 1:1 (19.) ab.

„Davor hatten wir es uns mit dem Gegentor zunächst selbst etwas schwergemacht“, sagte Enrich, der mitansehen musste, wie die Hessen i ihre erste Strafecke der Begegnung zum 1:0 (13.) durch Magnus Hautzel nutzten, der im Nachschuss erfolgreich war. Nach dem Ausgleich von Zmyslony brachte Tim Seagon den MHC aber noch vor der Halbzeit mit 2:1 (24.) in Führung. Nach Wiederanpfiff legte Raphael Hartkopf das 3:1 (36.) nach, ehe Peillat vier mal zuschlug. Der Torreigen des Argentiniers wurde nur durch Magnus Hautzel (48.) unterbrochen. and