Blumenau trotzt Personalsorgen

Mannheim. Nicht schon wieder! Ungläubiges Kopfschütteln machte sich auf der Bank des SC Blumenau breit, als Goalgetter Marcel Sutter kurz vor der Halbzeitpause schmerzverzerrt zu Boden ging und mit den Händen sein lädiertes Knie umfasste. Und die Sorgen haben im SC-Lager schließlich einen guten Grund. „Wir haben in dieser Saison sehr viel Probleme mit Verletzungen. Teilweise fielen bis zu sieben Stammspieler aus“, berichtete Joshua Morsch, der sich in der vergangenen Partie beim SC Käfertal einen Muskelfaserriss zuzog und im Kalenderjahr 2022 nicht mehr zum Einsatz kommen wird. „Als Reaktion auf diese Misere mussten wir Spieler aus der A-Jugend hochziehen“, ergänzte sein an der Hüfte verletzter Kollege Andre Lochschmidt. Am Sonntagnachmittag legte der SC Blumenau allerdings trotz angespannter Personallage vor allem in der zweiten Halbzeit einen souveränen Auftritt hin und setzte sich letztlich verdient mit 2:0 (1:0) gegen den favorisierten FV Fortuna Heddesheim II durch.

Die ersten 45 Minuten waren eine zähe Angelegenheit. Nach einer guten halben Stunde bekam Sutter dann aber einen langen Ball unter Kontrolle, umspielte seinen Gegenspieler, und vollendete mit einem trockenen Flachschuss ins kurze Eck zur umjubelten SC-Führung (33.). „Das heutige Spiel hat mir richtig gut gefallen“, zeigte sich Blumenaus Spielausschussvorsitzender Harald Thoma mit dem Auftritt seiner Elf zufrieden und blickte aufgrund der Rückkehr einiger verletzter Spieler auch den kommenden Wochen optimistisch entgegen: „Wichtig ist, dass wir uns stabilisieren und aus dem Tabellenkeller befreien.“

Im zweiten Durchgang legte Blumenau eine tadellose Leistung hin, erarbeitete sich auf der einen Seite mehrere Großchancen und ließ auf der anderen Seite keine nennenswerte Heddesheimer Torgelegenheit zu. Einziges Manko war die Effizienz vor dem gegnerischen Gehäuse. Zwar markierte Rückkehrer Krzysztof Paulus kurz nach Wiederanpfiff das 2:0 (52.), doch bei einer resoluteren Chancenverwertung hätten die Mannheimer höher gewinnen können. „Ich trauere den vergebenen Großchancen nicht hinterher“, mochte Cheftrainer Luis Trindade nach dem starken Auftritt seiner Mannschaft jedoch kein Haar in der Suppe suchen. Stattdessen ging Blumenaus Coach davon aus, dass sich der SC demnächst im gesicherten Mittelfeld der Liga etablieren kann: „In den vergangenen Wochen haben wir aufgrund der Rückkehr einiger Spieler, die noch lange nicht bei 100 Prozent ihres Leistungsvermögens sind, gute Ergebnisse erzielen können“, war sich Trindade sicher, dass der SC unter günstigeren personellen Rahmenbedingungen den Tabellenkeller längst hinter sich gelassen hätte.

Ob am kommenden Wochenende beim Aufstiegsaspiranten FV 03 Ladenburg etwas möglich ist? Trindade ist sich der Schwere dieser Aufgabe zwar bewusst, der SC will aber auch beim FV alles versuchen. Aktuell beträgt der Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz zwei Punkte.

In Heddesheim herrschte nach der Niederlage und dem damit verbundenen Absturz auf den neunten Tabellenplatz Katerstimmung: „Eigentlich wollten wir zu den Top 5 der Liga zählen, aber wir werden aktuell unserem Anspruch einfach nicht gerecht,“ resümierte ein enttäuschter Teamkapitän Dennis Wetzel.