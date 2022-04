Blumenau hofft auf die Sensation

Mannheim. Wer folgt dem FV 1918 Brühl II ins Endspiel des Mannheimer Kreispokals? Im zweiten noch ausstehenden Halbfinale trifft am Mittwochabend (19:30 Uhr) der B-Ligist SC Blumenau auf den Kreisligisten TSG Eintracht Plankstadt. „Wir brauchen einen perfekten Tag, an dem alles klappt und Plankstadt braucht einen ganz schlechten Tag“, weiß Blumenaus Trainer Luis Trindade um die Rollenverteilung in diesem Duell. Mit dem SC Pfingstberg/ Hochstätt (2:1) und dem FV Leutershausen (4:1) hat sein Team bereits zwei höherklassige Gegner ausgeschalten und brennt nun auf die nächste Überraschung.

In der Liga hat der SC Blumenau neben einem Unentschieden alle Partien gewonnen und eilt souverän in Richtung A-Klasse. Dennoch dürfte es für Trindades erfolgsverwöhnte und dominant auftretende Elf ein ganz anderes Spiel werden, als im Ligaalltag. „Man muss schauen, wie meine Mannschaft damit klarkommt, dass sie nicht den Ton angibt“, sagt Trindade. wy

