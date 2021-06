Blitzstart nach Pause

Walchsee. Nach der langen Wettkampfpause meldeten sich die Triathleten des Soprema Teams (TSV Mannheim) erfolgreich zurück. Bei der Mitteldistanz-Europameisterschaft im österreichischen Walchsee verteidigte beispielsweise Marion Hebding in der AK 50 ihren Titel über die 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 km auf dem Rad und den abschließenden Halbmarathon über 21,1 km. Hebding kam nach 4:40:28 Stunden ins Ziel, herausragend war dabei ihr Radsplit auf der sehr welligen und technisch anspruchsvollen Strecke mit 1000 Höhenmetern. Dort fuhr sie einen so großen Vorsprung heraus, dass auch die drittbeste Laufzeit zum Sieg in der Altersklasse reichte. Für Hebding war es nach dem Ironman auf Hawaii 2019 der erste Wettkampf.

Winfried Traub startete im neuen Wettkampfformat Aquabike (1,9 km Schwimmen und 90 km Rad) in der EM-Wertung und belegte mit 2:59:31 den 4. Platz in der M 55. red