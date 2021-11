Bitz wirft SGL zum Sieg

Leutershausen. Mit einem 33:27 (17:15)-Erfolg bei der TSB Heilbronn-Horkheim hat Handball-Drittligist SG Leutershausen seinen Platz im vorderen Tabellendrittel der Staffel F untermauert. „Zu Beginn haben die Horkheimer viel Tempo gemacht, aber wir haben gut dagegengehalten”, sagte Kevin Bitz, der mit acht Toren bester SGL-Schütze war. Nach der 17:15-Führung zur Halbzeit kam Horkheim nur noch einmal auf ein Tor ran, dann drehte die SGL auf und stellte die Weichen auf Sieg: Beim Stand von 23:21 für Leutershausen traf das Team von Marc Nagel dreimal in Folge, Horkheim bekam anschließend noch eine Zeitstrafe und verwarf einen Siebenmeter. „Unsere Abwehr hat in dieser Phase richtig gut funktioniert und vorne haben wir unser Spiel gemacht”, bilanzierte Regisseur Bitz. So zog die SGL auf 28:21 davon und ließ sich die Führung nicht mehr nehmen.

SGL-Tore: Bitz (8), Pauli (6/5), Rolka (4), Bauer (4), Ruß (3), Schreiber (2), Röller (2), Schmitt (2), Ulrich (1), Leibnitz (1). red