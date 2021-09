Bitterer Ausgleich

Mülheim/Düsseldorf. Während sich die Herren des TSV Mannheim Hockey am Sonntag über einen wichtigen 3:1 (1:0)-Auswärtssieg bei Erstliga-Aufsteiger Düsseldorfer HC freuen konnten, kostete die Schlussecke die Herren des Mannheimer HC noch den Auswärtssieg beim Vizemeister HTCU Uhlenhorst Mülheim. Quasi in der letzten Sekunde des Spiels holten sich die Mülheimer noch eine Strafecke, die auch nach Zeitablauf noch ausgeführt werden muss. Der Schuss von Lukas Windfeder wurde noch abgefälscht und schlug zum 2:2 (1:0)-Ausgleich im MHC-Tor ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir sind enttäuscht, dass wir die drei Punkte in der letzten Sekunde des Spiels noch verloren haben, aber die Einstellung der Mannschaft hat gestimmt“, bedauerte MHC-Trainer Andreu Enrich, dass sein Team sich nur mit einem Punkt belohnen konnte. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit hatte Justus Weigand den MHC mit 1:0 (30.) in Führung gebracht. Henrik Mertgens glich nach der Pause zunächst für den HTCU zum 1:1 aus (43.), ehe Raphael Hartkopf zu Beginn des Schlussviertels auf 2:1 (47.) für den MHC stellte.

TSVMH schlägt Aufsteiger

„Wir waren heute die bessere Mannschaft, auch wenn wir in der ersten Hälfte etwas mehr zugelassen haben. In der zweiten Halbzeit haben wir umgestellt und dann kam von Düsseldorf nicht mehr sehr viel“, freute sich TSVMH-Coach Alexander Vörg neben dem Sieg auch über die Vorstellung von Moritz Rothländer, der das 1:0 von Philip Schlageter (16.) sehenswert vorbereitet hatte. In Hälfte zwei legte Nicolas Proske das 2:0 nach (46.), ehe Marius Haber auf 3:0 stellte (56.). Den Ehrentreffer von Jaime Halfmann (59.) konnte der TSVMH daher gut verkraften.

Bereits am Samstag hatte der MHC beim Aufsteiger Düsseldorfer HC durch die Tore von Justus Weigand (4. und 27.) und Gonzalo Peillat (50./Strafecke) mit 3:2 (2:1) gewonnen, während die TSVMH-Herren in Mülheim mit 1:3 (0:1) unterlagen. Dario Benke gelang dabei der Ehrentreffer zum 3:1 (60./Strafecke). and

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2