Bissige Alligators

Mannheim. Am Sonntag (15 Uhr) haben die Footballer der Mannheim Bandits in der Oberliga Baden-Württemberg den Aufsteiger Leonberg Alligators im MTG-Stadion zu Gast. Der Liganeuling aus Schwaben schaffte in der vergangenen Saison über die Relegation den Aufstieg und feierte am vergangenen Wochenende einen 35:6-Sieg beim Regionalliga-Absteiger Stuttgart Silver Arrows. Die Leonberger haben schon fünf Spiele ausgetragen und stehen bei zwei Siegen und drei Niederlagen.

Für die Bandits ist das Spiel gegen die Alligators erst das dritte Ligaspiel und bisher waren die American Footballer der MTG Mannheim noch nicht zu bezwingen. Nach dem 18:8-Sieg gegen den KIT SC Engineers Karlsruhe und einem 19:19 gegen die Schwäbisch Hall Unicorns II soll nun ein weiterer Sieg her. and